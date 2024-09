Észak



Kemenesmagasi FC–Boba SE 0-1 (0-1). Kemenesmagasi, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Pintér B.

Kemenesmagasi: Kosztolánczi – Koronczai, Molnár Zs., Horváth T., Szénégető, Csite, Takács, Nagy D., Rosta (Csempesz), Solymos (Bokányi), Molnár T.

Boba: Fábián – Géczi (Fodor), Nagy R. (Szabó Á.), Balogh M., Szabó J., Dákai, Gorácz, Kecskés, Kovács M., Dornai, Magyar.

Gól: Kecskés.



Büki TK–Gérce-Vásárosmiske KSE 0-4 (0-3). Bük, v.: Imre B.

Bük: Gábriel – Szalai, Szilágyi, Kiss Á., Bősze, Traxler (Bogdán), Ható, Bakos (Tót), Redőcs (Petróczy), Komjáthy, Sodics.

Gérce: Lengyel – Máthé, László (Pencz), Németh B. (Komáromi), Károlyi, Mórocz (Sebestyén), Major, Nunkovics, Kovács T. (Németh Z.), Kövesdi D., Kövesdi A. (Soós).

Gól: Mórocz (2), Kövesdi A., Németh B.



Répcelaki SE–Kőszegi Lóránt FC 0-2 (0-1). Répcelak, v.: Busi L.

Répcelak: Molnár D. – Dulicz, Kiss D., Németh B., Kovács G. (Tóth Zs.), Baán, Gallen, Csordás, Molnár Á. (Süle), Gáspár, Németh D. (Pinezits).

Kőszeg: Puporka – Kiss B., Lintner, Kovács D., Fehér, Marti, Kovács Zs. (Pászner), Réti, Varga D. (Szűcs), Takács, Kolompár (Molnár Cs.).

Gól: Réti (2).

Óvatosan kezdtek a csapatok. Aztán a 13. percben egy hazai védelmi hiba után Réti került helyzetbe, gólra is váltotta a lehetőséget (0-1). A folytatásban mezőnyben zajlott a játék. A második félidőben egy teljesen más Répcelak jött ki a pályára: a saját térfelére szegezte ellenfelét – de kihagyta a helyzeteit. Majd a 86. percben egy vendég kontra után Réti talált ismét a kapuba – beállítva ezzel a 0-2-s végeredményt. A játék képe alapján egy pontot minimum megérdemelt volna a hazai csapat.



Sé Honvéd SE–Kemenesalja FC 3-2 (2-1). Sé, 150 néző, v.: Szabó C.

Sé: Szalai – Séfer, Kiss Márton Balázs, Simon K. (Nagy B.), Kovács K. (Rada), Werderits, Tóth F. (Medve), Nemes, Fichtacher, Kiss Máté Gergő (Simon D.), Uri.

Kemenesalja: Kovács K. – Farkas G., Lőrincz (Őri), Czöndör (Horváth B.), Manganelli Zs., Binder (Kóbor), Manganelli A., Balázsi, Erdélyi, Varga R., Ölbei.

Gól: Rada, Tóth F., Werderits, ill. Balázsi, Manganelli A.

A Sé hatalmas elánnal vetette bele magát a küzdelembe – és már a 10. percben egy nagyszerű egyéni megoldás végén bevette ellenfele kapuját. Ezt követően a vendégek is éledeztek, előttük is komoly helyzetek adódtak. De félóra elteltével megint a hazai támadók villantak: egy kapusbravúrt követően mintaszerűen végig vitt kontrát fejeztek be szép góllal. Ám mielőtt megnyughatott volna a hazai csapat egy véleményes góllal szépített a vendég. A második játékrészben sem hagyott alább a csapatok lendülete. A látogató mindent megtett az egyenlítésért, és egy rafinált átlövéssel egalizált. Ki-ki meccs kerekedett a találkozóból. Végül a hazaiak örülhettek, mert egy pontos átlövés góllal kicsikarták a győzelmet. A döntetlen színezetű mérkőzésen végig nyílt, nagyszerű összecsapást láthattak a szurkolók, melyen végül a séiek nagybetűs csapatként harcolták ki a győzelmet a jó erőkből álló vönöcki alakulat felett.