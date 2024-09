Pénteken és szombaton a 15. Horváth Zoltán Emléktornának ad otthont az Aréna Savaria. A felkészülési kosártornán a házigazda Falco-Vulcano Energia KC Szombathely kosárcsapata mellett a szintén NB I.-es Oroszlány, a német első ligában stabil középcsapat, tavaly hatodikként záró Rasta Vechta, valamint a kétszeres izraeli bajnok Hapoel Unet Holon lépett pályára – utóbbi két gárda a Falóhoz hasonlóan ott van a Bajnokok Ligája főtábláján.

Pénteken rendezték az elődöntőket, majd szombaton a két vesztes a bronzmeccsen, a két győztes a döntőben csap össze.

MVM OSE Lions–Hapoel Holon 61-89 (10-21, 13-22, 20-18, 18-28). Szombathely, 50 néző, Horváth Zoltán Emléktorna, elődöntő, felkészülési kosárlabda-mérkőzés, vezette: Ngy V., Frányó P., Szilágyi B.

OSE, legjobb dobók: Kenic 14/6, Burton 12/3, Dickerson 12. Edző: Váradi Kornél.

Hapoel, legjobb dobók: Adams 14/6, Tucker 21/9, Ziv 11/3. Edző: Guy Goodes.

A papírformának megfelelően az izraeli gárda roppant magabiztos győzelmet aratott – rá is pihenhetett a döntőre.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Rasta Vechta 90-92 (25-19, 16-26, 28-18, 15-21, 6-8) - hosszabbítás után. Szombathely, 1300 néző, Horváth Zoltán Emléktorna, elődöntő, felkészülési kosárlabda-mérkőzés, vezette: Benczúr T., Makrai M., Győrffy R.

Falco: Váradi 26/18, Pongó 6, Clark 4, Bognár 2, Popovic 12/3. Csere: Tiby 12, Perl 18/6, Keller 10, Kovács B. –, Verasztó –, Sövegjártó –. Edző: Milos Konakov.

Rasta Vechta, legjobb dobók: Jayden 17/9, Grünloh 15/3. Robinson 14/6. Edző: Martin Schiller.

A mérkőzés előtt Németh Bálint vehette át a Horváth Zoltán Kosárlabda Utánpótlásért Alapítvány elismerését, az ifjú, tehetséges, sokra hivatott saját nevelésű játékosoknak járó Horváth Zoltán Emlékdíjat. A Falco meccskeretében még nem volt ott a frissen igazol új légiós, Trey Diggs.

Nagy iramban kezdtek a felek, jól is dobtak, egy ideig szoros volt az állás – aztán Váradi és Popovic pontjaival a Falco meglépett (6. perc: 19-11). Jól védekezett, gyorsan ment át támadásba a házigazda. A vendég triplákkal tartotta a lépést. Sőt, a második negyedet nagy rohamokkal nyitotta (13. perc: 27-26) – 7-2-es német rohanás után időt is kért Konakov mester. De nagyon elkapta a fonalat a vendég, átvette a vezetést,. Az újabb szombathelyi időkérés sem segített (17. perc: 33-36), megnyerte a Rasta az első félidőt (20. perc: 41-45) – többek között azért is, mert kilenc (!) triplát dobott.