A 7. fordulóban végre megtört a jég: a Haladás VSE megszerezte első győzelmét az NB III.-ban.

Szenczi Imréék megszerezték első győzelmüket a bajnokságban Fotó: Unger Tamás

Pedig Szenczi Imre vezetőedző nem volt könnyű helyzetben a meccs előtt: két kulcsembere, Jancsó András eltiltás, Szakály Attila sérülés miatt hiányzott, ráadásul a 81. percben a gólszerző Ferencz Zoltán hordágyon tolták le a pályáról: a támadónak ugyanis egy ütközésnél elszakadt a combizma, hosszú kihagyás vár rá. A vasi zöld-fehérek győzelmükkel előbbre léptek a tabellán, jelenleg a 11. helyen állnak.

– Színvonalában jócskán elmaradt a mérkőzés a várttól, de az előre védekezésünk sokkal jobban nézett ki mint az előző mérkőzés első félidejében – mondta Szenczi Imre, a Haladás VSE vezetőedzője. – Volt két ziccerünk és lehetőségünk is a vezetéshez, de a hazaiaknak is volt egy fejese, amit hárítani tudtunk. Második félidőben hátrébb húzta a hazai csapat a védekezését, így többet és tovább tudtunk labdát bírtokolni, ezekből pedig támadásokat is vezettünk. Meg is szereztük a vezetést, ami után az Újpest elővette a hosszú játékot, ezért rengeteg fejelő párharcot kellett vívnunk. Kontratámadásaink mellett a hazaiaknak is voltak lehetőségei, de sikerült kihúznunk kapott gól nélkül, így egy nagyon fontos három pontot szereztünk. Mondhatnám, hogy óriásit küzdöttek a gyerekek, de ez így volt eddig is, csak nem párosult eredménnyel. Sajnos vezéráldozatokkal is járt a mérkőzés, ami tovább nehezíti a dolgunkat.

További eredmények: Sopron–Dorog 1-1, III. kerületi TVE–Puskás Akadémia II. 3-2, Kelen SC–Érd 0-1, Komárom–Gyirmót II. 3-3, Veszprém–ETO Akadémia 2-1, Budaörs–Credobus Mosonmagyaróvár 0-2.

A Balatonfüred–Bicske mérkőzést szerdán rendezik.

Hétvégén nem rendeznek fordulót az NB-s bajnokságokban – a csapatok ugyanis a MOL Magyar Kupában szerepelnek. A Szombathelyi MÁV Haladás VSE vasárnap 18.30-kor a Haladás Sportkomplexumban televíziós meccsen az NB I.-es Puskás Akadémiát fogadja. A továbbjutás egy találkozón dől el.