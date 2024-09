A Kelen SC (3-4) ellen idegenben a 88., Budaörsön (3-3) a 94., a Veszprém (1-2) ellen a 90., míg múlt vasárnap az ETO Akadémia (3-3) elleni bajnokin a ráadás utolsó, 94. percében kapott gólt a Haladás VSE NB III.-as labdarúgócsapata. Összesen tehát nyolc forduló alatt már hat pontot buktak el a végén a vasiak, márpedig ha ez a hat pont megvan, Szenczi Imre csapata nem a 13., hanem a 4. helyen áll a bajnoki tabellán.

Szenczi Imre csapata győzelmet szalasztott el Győrött. Fotó: Unger Tamás



– Legalább annyi pontot szórtunk el nyolc forduló alatt, mint amennyit szereztünk – mondta Szenczi Imre, a Haladás VSE edzője. – Ezekkel a pontokkal a dobogón vagy közelében lehetnénk távol a kieső zónától, erre folyamatosan hátrafelé kell néznünk. Ezt pedig csak magunknak köszönhetjük. A megszerezhető pontokkal nem csak előrébb lennénk a tabellán, hanem olyan magabiztosságot, önbizalmat is adhatna, hogy ilyen hibákat talán nem követnénk el. A tiszteletről nem is beszélve, amit egy jó szerepléssel kivívnánk az ellenfelek és a játékvezetők részéről. Lehet az is probléma, hogy a végére folyamatosan cserélni kell sérülés, vagy fáradtság miatt. Győrött például négy kényszerű cserét kellett végrehajtanom sérülés miatt. Az ötödiket már nem is lehetett, mert nem volt több lehetőségem. Ezek pedig befolyásolhatják az utolsó szakaszát a mérkőzésnek. Függhet attól is, hogy ki milyen mentális állapotban száll be a mérkőzésbe és képes-e segíteni a csapatnak, illetve a kért feladatkörét el tudja-e látni. Nagyon fájó pontokat veszítettünk, mert nyerni jöttünk Győrbe. Mondjuk az első 15 perc még akadozott, de utána átvettük az irányítást és sikerült megfordítanunk az állást. A második játékrészben sok helyzet nem adódott egyik csapat előtt sem és mégis ugyanannyi gól esett fordított leosztásban Elég gyenge színvonalú mérkőzés volt amit illett volna lehozni három ponttal.