Az 5. fordulóban, múlt szerdán Budaörsön a szombathelyiek a 95. percben még 3-2-re vezettek, a hazaiak azonban kiegyenlítettek. Hétvégén pedig a 90. percben 1-1 volt az eredmény a Veszprém ellen, ám a vendégek ekkor megszerezték második, mindent eldöntő góljukat.

Hiába támadtak a szombathelyiek Fotó: Cseh Gábor

– Az első félidőnk értékelhetetlen volt – mondta a vasárnapi bajnoki kapcsán Szenczi Imre, a HVSE edzője. – A megbeszéltek ellenére túl mélyen húztuk meg a lesvonalat, így egy passzív és rugalmatlan védekezésről szólt az első játékrész. Magunkra húztuk az ellenfelet és labdabirtoklásról nem is beszélhetünk. Tudtuk, hogy változtatnunk kell, de erre csak a félidőben kerülhetett sor. Egy kis szerencsével döntetlennel is fordulhattunk volna, de sajnos nem így történt. A második félidő már jobban nézett ki és meg is fordítottuk az eredményt, de ezt voltak, akik másként ítélték meg. Sokkal kiegyenlítettebb lett a játék, de az utolsó pillanatban megint kiengedtük a kezünkből azt az egy pontot is. Ez pedig már a sokadik ilyen rövid szakaszában a bajnokságnak. Ebben pedig elsődlegesen mi vagyunk a felelősök. Az látszik, hogy mindenki ellen megvan az esélyünk akár a győzelemre is, de nem tudunk élni a lehetőséggel.

A meccs végén a veszprémi kapus kimutatott a szurkolóknak, emiatt lökdösődés kezdődött a pályán, melynek végén Jancsó András sárga lapot kapott. A középpályásnak már volt sárgája, így a bíró kiállította a vasi futballistát