Jimmy nem sokat teketóriázott, búcsúmeccsén már az első menetben lerendezte ellenfelét.

– Nagyon jó volt, a hangulat is, az egész miliő, élveztem minden percét – idézte fel a szombati versenyt ifj. Veréb István. – Aki ismer, az tudja, hogy én aztán egyáltalán nem vagyok izgulós típus, ez most is így volt, sőt, talán az átlagos alatt volt az izgalmi szintem. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne vártam volna a meccset. Hanem azt, hogy megnyugtatóan tökéletes volt a felkészülésem, nem voltam sérült, nem volt hátráltató tényező, tehát el tudtam végezni mindent, nem volt izgulnivalóm. Rettentő jó érzés volt visszatérni Szombathelyre, rengeteg régi ismerőssel találkozhattam, akik csak azért jöttek el, hogy még egyszer utoljára szurkolhassanak nekem – ez egyébként plusz motivációt is jelentett. Ami a meccset illeti, őszintén szólva nem bonyolítottam túl, tudtam nagyjából, hogy ellenfelem mit szeretne, azt az elején kivédekeztem, majd földre vittem és hamar, ha jól rémlik már a második percben le tudtam zárni a küzdelmet.



Elmondása szerint Veréb István rengeteget tanult ebből a sportágból is, hiszen az úgymond állóbunyót gyakorlatilag a nulláról kezdte. Örül, hogy belevágott, mert sok újdonságot tanulhatott, folyamatosan fejlődött, ami csak tovább motiválta. Szüksége volt erre a környezetváltozásra, mert a végefelé már belefásult a birkózásba. Éppen ezért folytatni szeretné a sportággal való ismerkedést, de nem profi szinten, versenyezni már nem akar. Ami pedig a civil pályát illeti, nincs változás e téren, azaz továbbra is vezeti Budapesten belvárosi éttermét, és a jövőjét is a vendéglátóiparban képzeli el. SD