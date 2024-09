Az ünnepség Mihalicz Bianka és Szanyi Bella rendkívül látványos légtornász bemutatójával kezdődött, majd Halász Bence olimpiai ezüstérmes kalapácsvető, Gyurátz Réka, Rába Dániel olimpikonok, Dévai Boglárka Európa-bajnok tornász, Perl Zoltán, Váradi Benedek többszörös bajnoki aranyérmes kosárlabdázók és Bognár Kristóf vezérletével vonultak fel a SZoSI-kiválóságok. Nemény András polgármester köszöntőjében elmondta, ez nem pusztán egy cég ünnepe, hanem az egész városé.

- A Sportiskola mögött gyerekek, edzőik, és szüleik állnak, de úgy is fogalmazhatnék, hogy a Sportiskola mögött szív, lélek és az az igazi élet áll - foglmazott a polgármester. - Hogy miként mérhető a siker, az mindig vita tárgya, én két szempontot mondanék. Az egyik az itt nevelkedett sportolók eredményei, az a dicsőség, amit hoztak és szereztek szűkebb környezetüknek, az iskolájuknak és a Sportiskolának, valamint a nagyobb közösségnek, Szombathelynek, illetve a még annál is nagyobb közösségnek: Magyarországnak, hazánknak. Vannak magyar bajnokaink, válogatottjaink, Európa-bajnokunk, vannak világbajnoki és olimpiai indulóink és érmeseink. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, igazi példaképek. De van egy másik szempont is, ami talán legalább ilyen fontos tud lenni: az, hogy az itt nevelkedett gyerekek, akik bár jók és tehetségesek voltak, ám mégsem az élsportot választották - és nyilvánvalóan ez jelenti a többséget -, de sorsuk későbbi szakaszaiban mennyire maradt meg életük részeként a sport. Azt látom, hogy, aki gyerekként sportolt, az nagyon nagy eséllyel felnőttként is sportol, sőt, tovább adja ezt a mintát saját gyermekének. Ezzel együtt a szülő átadja a küzdeni tudást, akaraterőt, önfegyelmet, az egymásért való küzdelmet, a közösségben való részvételt, a sikerek és kudarcok kezelésének módját, igazi egészséget is.