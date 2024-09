A címvédő, négyszeres bajnok HVSE úgy kezdte a szezont, ahogyan egy ilyen kaliberű csapatnak kell: négy sima győzelmmel – a Nyírbátor, a Nyíregyháza, a TFSE és a DEAC sem jelentett problémát. Ráadásul a négy meccsen 25 gólt rúgott a zöld-fehér gárda.

A tavaly a dobogóról lecsúszó Berettyónál nagy változások történtek a nyáron: távozott páldául a vezetőedző Trencsényi János, a helyét pedig az a Turzó József vette át, aki korábban már ért el szép sikereket a csapattal – valamint eredményes időszakot töltött el a Haladás kispadján, és nem mellékesen a magyar válogatott szövetségi kapitány is volt. De két és fél évet követően távozott a csapattól az a Da Silva Ferreira Matheus is, aki 77 mérkőzésen 57 gólt szerzett Berettyó-mezben. A Berettyóban futballozik két korábbi HVSE-játékos, válogatott futsalos is: Nagy Kevin már a második szezonját tölti az MVFC alakulatában, míg Szalmás Zoltán a nyáron tette át a székhelyét Szombathelyről Berettyóújfaluba.

De úgy tűnik, hogy egyelőre még a csapatépítés fázisában van a Berettyó, akadozik a gépezet: a négy banokiját csak egy győzelemmel, két döntetlennel, egy vereséggel tudta le – az előző fordulóban hazai pályán kapott nagy pofont a Veszprémtől, 6-2-re kapott ki.

Az MVFC négyszeres bajnok, de legutóbb 2019-ben ünnepelhetett aranyéremt – az utóbbi évek a Haladás sikereitől voltak hangosak. Persze nagy riválisa egymásnak a két csapat, de nem biztos, hogy a Berettyó lesz a zöld-fehér gárda legfőbb ellenfele a bajnoki címért zajló versenyfutásban. A HVSE lép pályára esélyesként!