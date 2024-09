A két csapat jól ismeri egymást: már csak azért is, mert a tavalyi szezonban egymás ellen vívták a döntőt – a végén a HVSE ünnepelhetett (3-1-re húzta be az egyik fél három megnyert meccsig tartó csatáját). A vasi gárda története negyedik bajnoki címét gyűjtötte be, míg a Kecskemét fennállása legnagyobb sikerét aratta az ezüstéremmel. A címvédő Haladás a második helyről várja a rangadót – de ha nyer, akkor felugrik az élre. A szombathelyi gárda jó formában van - egy kisiklástól, vereségtől eltekintve. A legutóbbi játéknapon például a nagy rivális Veszprémet verte 5-3-ra. A negyedik Kecskemét vereséggel kezdte a szezont, majd begyűjtött zsinórban négy győzelmet, az előző fordulóban azonban Berettyóban kapott ki 4-0-ra.

Nem vitás, hogy rangadót vívnak a felek - de a Haladás azért jobb erőt képvisel, idegenben is esélyeként lép pályára.

A hazaiaknál Fekete Márk és Suscsák Máté egyaránt hétszer talált kapuba, míg a szombathelyi gárdában eddig a hét találatnál járó Vatamaniuc-Bartha Dávid, valamint a hat gól jegyző Dróth Zoltán a legaktívabb az ellenfél kapuja előtt.