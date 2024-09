A Falco múlt hétvégén Ausztriában szerepelt a Négy Bajnok Tornája elnevezésű felkészülési tornán: elverte a horvát címvédő Zadart (81-72), majd szlovák aranyérmes Levicét (85-51) – és megnyerte a felkészülési tornát.

Ma pedig elkezdődik a hazai rendezésű 15. Horváth Zoltán Emléktorna. Amelyen a házigazda Falco mellett a szintén NB I.-es Oroszlány, a német első ligás Rasta Vechta, valamint az izraeli élvonalbeli Hapoel Unet Holon lép pályára. Erős mezőny jött össze, hiszen a Hapoel kétszeres izraeli bajnok (2008, 2022). Érdekesség továbbá, hogy a tavalyi kiírásban a Bajnokok Ligája mérkőzéseit az Aréna Savariában játszották az izraeliek, sőt a 2024/2025-ös BL-csoportmeccseit is Szombathelyen vívja majd meg (a bosnyák Igokea, a francia Nanterre 92, és egy selejtezős csapat lesz az ellenfele). Vagyis a Hapolnek nem ismeretlen Arena Savaria pakettája. A Rasta Vechta stabil csapata a német élvonalnak - tavaly a 6. helyen zárta a pontvadászatot. A Hapoelhez és a Falcóhoz hasonlóan Rasta Vechta is BL-főtáblás gárda(a nemzetközi porondon a török Galatasaray és a görög Promitheas mellett egy selejetezős csapat az ellenfele).

- Szeretném megköszönni a klubnak, hogy egy ilyen erős nemzetközi tornán tudjuk megmérettetni magunkat, komoly szervezést, komoly munkét igényelt a torna - fogalmazott Milos Konkov, Falco-Vulcano Energia KC Szombathely NB I.-es kosárlabdacsapatának a mestere. - Jó európai csapatok érkeznek Szombathelyre, ahol tudjuk, hogy szeretik a kosárlabdát, így biztos remek hangulatú mérkőzéseket fogunk játszani. Napról-napra fejlődünk, folyamatosan keressük a fejlődési lehetőségeket, hogy edzésről-edzésre előre lépjünk. Előző hétvégén is jó csapatok ellen játszottunk jó mérkőzéseket, ezt most saját közönségünk előtt szeretnénk megismételni!

15. Horváth Zoltán Emléktorna, menetrend, péntek: Hapoel Unet Holon–MVM OSE Lions 16.30, megemlékezés, ünnepélyes megnyitó 18.30, Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Rasta Vechta 19.15. Szombat: bronzmeccs 15.45, döntő 18.30.

Edzői nyilatkozatok:

Guy Goodes (Hapoel Unet Holon): – Nagyon örülünk és megtiszteltetés számunkra, hogy részt vehetünk ezen a tornán. Az előttünk álló hétvégét nem csak a következő szezonra való felkészülésünk részeként használjuk fel, hanem a Falcóhoz, Szombathelyhez fűződő kapcsolataink fejlesztésére is jó lehetőség - hiszen a szombathelyiek egy nagyon nehéz időszakban csodálatos vendéglátóként fogadnak minket. A meccsekre visszatérve, számunkra ez egy újabb lehetőség arra, hogy megmérettessük magunkat, és hogy építsük a játékosok önbizalmát és a kémia kialakulását. Az is fontos, hogy a BL-ben az Aréna Savaria lesz a hazai pályánk, és így jobban be tudjuk lőni a termet.