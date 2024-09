Augusztus végén és szeptember elején rendezték meg az utánpótlás korúak legnagyobb versenyét Budapesten a BOK csarnokban (Budapesti Olimpiai Központban). 65 ország 2200 versenyzője 3012 nevezést adott le a 2024-es fővárosi rendezésű utánpótlás világbajnokságra.

A Controll SE vb-bronzérmes ifijei Dancsó Zoltán edzővel

Forrás: Controll SE



A válogatottban a szombathelyi Controll SE nyolc versenyzője képviselhette a vasi színeket. Ring full-contact szabályrendszerben YoungerJunior korosztályban Kustánczi Dárius Leopárd 54 kilogrammban, Szikora Máté 67 kilogrammban, Rumankó Levente 75 kilogrammban, Kovács Máté Vid pedig 81 kilogrammban állt helyt olyannyira, hogy a Szikora, Rumankó, Kovács trió a dobogó legalsó fokára állhatott fel. Az OlderJuniorok között Kovàcs hatodik helyen zárt, míg Nagy Zeusz Kristóf 60 kilogrammban hetedik helyen végzett, ezzel fontos pontszerző helyeket csíptek el a controllosok. Tatamin a juniorok mezőnyében Somogyi Barna 69 kilogrammban, Somogyi Zénó pedig 74 kilogrammban szerepelt light-contact és kicklight szabályrendszerben.

– Úgy gondolom, a felkészülés jól sikerült, versenyzőink jól teljesítettek, látszott teljesítményükön a sok elvégzett munka! Büszke vagyok rájuk, azért dolgozunk, hogy jövőre is a válogatott tagjaként részt tudjanak venni az Eb-n és ott jó eredményeket érjenek el – értékelte versenyzői teljesítményét Dancsó Zoltán, a Controll SE edzője.

A szintén szombathelyi Agrobio Classic Kick-Box és Box Clubot három versenyző képviselte: Polgár Patrícia kadet II.-es korcsoportban +65 kilogrammban light-contactban méreti meg magát. Kárász Lilia junior 60 kilogrammban, Bedi Miklós pedig junior 63 kilogrammban pointfightingban indult. Patrícia végül kilencedikként, Lilia pedig 17. helyen végzett. Mayer Gábor vezetőedző elégedett volt a lányok teljesítményével, Bedi Miklóssal kapcsolatban azonban volt hiányérzete, aki bár végigdolgozta a nyarat, a vb-n nem jött ki neki a lépés, így csak kilencedik lett ő is.

A Castrum Sec-Dinamica SE Körmend szakosztályából egy versenyző kvalifikálta magát erre a világversenyre. Horváth Szabolcs Junior korcsoportban, 51 kilogrammban ban full-contact szabályrendszerben lépett kötelek közé. Ellenfele Kourtis Georgios, görög versenyző várta egy nagy csatára. A mérkőzés első felében a körmendi fiú küzdő stílusa bizonyult jobbnak, majd a mérkőzés második felében az ellenfél küzdésmódja bizonyult megfelelőnek és a görög ellenfél kezét emelték magasba a harmadik menet végén. Szabolcs így nem folytathatta tovább a küzdelmeket. Edzője, Andorka Imre szerint Szabolcs mindent megtett a győzelem érdekében, de ez most nem teljesült be. SD