Franciaországban, a legendás Le Mans pályáján folytatódik a kamion Eb. A Révész Racing ötszörös Európa-bajnoka, Kiss Norbert 69 pontos előnnyel várhatja a versenyt a német Jochen Hahn előtt – így akár már most hétvégén megvédheti címét, és megszerezheti hatodik egyéni trófeáját. Ha 60 pontot megtart előnyéből az utolsó spanyolországi versenyhétvégére előtt, akkor már a záróforduló előtt begyűjti a bajnoki címet. Ráadásul a csapatversenyben is ismét a csúcsra érhet a Révész Racing, ugyanis több mint 100 pont az előny a második helyen álló Die Bullen von IVECO előtt. Kiss Norbert és a Révész Racing elképesztő formában versenyzett eddig idén, 15 futamot megnyert, és minden időmérőn a leggyorsabb volt.



– Az egyik kedvenc helyszínünk Le Mans, korábban jól sikerültek itt a versenyek, és remélem most is így lesz. Felkészülten érkezünk a csapattal, és optimisták vagyunk. Fontosak lesznek a szabadedzések és az időmérő is, szeretném újból megszerezni az első rajthelyet mindkét nap, és győzelmekkel zárni a futamokat – mondta Kiss Norbert.



Szombaton 12 órakor lesz az első időmérő, majd 15.50-től az első, 18.35-től a második futam. Vasárnap is két versenyt rendeznek: előbb 14 órától, majd 16.45-től. Az előrejelzés péntekre jósol esőt, de kisebb csapadék még szombaton is lehet, ami nehezítheti a pilóták dolgát. a pilótákra 4,1 km-es, 11 kanyarral nehezített pálya vár. És vélhetően mindenki Kiss Norbit akarja legyőzni...

