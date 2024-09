Le Mans-ban folytatódott a kamion Európa-bajnokság. Az ötszörös Európa-bajnok, címvédő Kiss Norbert 69 pontos előnnyel várhatta a szombati első versenynapot a nagy rivális német Jochen Hahn előtt - és ezúttal is nagyon gyors volt. A szombathelyi pilóta az időmérőn – ahogy eddig mindig – a legjobb időt autózta. Nem volt egyszerű dolguk a versenyzőknek, mert szombaton előbb eleredt az eső, és erős szél is fújt, de a kvalifikációt már napsütésben tartották. Viszont mindenkinek mindössze egy jó körre volt esélye, azaz nem lehetett hibázni. Kiss Norbert nem is rontott, így az első futamon az élről startolhatott. Jól rajtolt, elsőként fordult el - mögötte volt egy kisebb ütközés. A Révész Racing pilótája egy kör alatt közel két másodperces előnyt szerzett Hahnnal szemben, és biztosan vezetett. A folytatásban tovább nőtt a távolság, és végül Kiss Norbert szezonbeli 16. győzelmét aratta Jochen Hahn és a spanoly Antonio Albacete előtt.