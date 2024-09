Hornyák Zsolt: - A szombathelyiek kilencven percen keresztül példásan küzdöttek, helytálltak - komolyan is vettük ellenfelünket, hiszen egy nagymúltú klubról van szó, amelyet tisztelünk.Ami minket illet, elégedetlen vagyok a helyzetkihasználással és azzal, hogy sokszor lesen maradtunk. Viszont örülök annak, hogy a fiatal Mondovics Kevin jól szállt be és a többi csere is jól futballozott.