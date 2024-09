- Örültem volna, ha a Dani és a Donát egy fél méterrel többet dob, mert így több kvalifikációs pontot gyűjthettek volna, dehát érthető módon a szezon végére mindenki nagyon elfáradt - folytatta a mesteredző. - Ennek ellenére azért utolsó erejükkel is megpróbáltak olyan teljesítményt nyújtani, amivel a jövő évi vb-kvalifikációhoz közelebb segítsék magukat. Éppen ezért vasárnap is versenyeznek atlétáink Zágrábban, majd kedden Ostravában. Egy nagyon kemény öt nap első állomása volt az édesapámról elnevezett emléktorna. Muszáj ezeken a viadalokon még jól teljesíteniük, hogy aztán jó pozícióból vághassanak neki a jövő évi felkészülésnek.

A nőknél az U20-as világbajnoki bronzérmes Viszkeleti Villő zárt az élen (63,29) Németh Zsanett előtt (62,56), Zimmermann Lili (59,07) lett a negyedik, Bödei Enikő (46,06) pedig az ötödik. Villő lapunknak nyilatkozott U20-as vb-élményeiről.

- Titkon abban bíztam, hogy dobogós lehetek és ez sikerült is - fogalmazott Viszkeleti Villő. - Nagyon jól ment a versenyzés, amit jól sikerült felépítenem. Relatíve egész könnyedén vettem a selejtezőt, ötödikként jutottam döntőbe, noha kicsit el is bizonytalanodtam, mert nagyobb dobást vártam magamtól. De mindent egybevéve, amit kellett, azt véghez vittem. A döntőben már a bemelegítésnél jól éreztem magam, sikerült ellazulnom. Az első dobásom ugyan még a hálóban landolt, de a folytatásra összekaptam magam, másodjára dobtam a legnagyobbat, 64,94-et, ami már elég volt a dobogóhoz. Utolsó nekifutásra ugyan javítani tudtam, de túlcsúszott a lábam a dobókörön, úgyhogy az érvénytelen lett. Örök elégedetlenként most először éreztem igazán, hogy ez most az, amit akartam, sikerült!

A vegyes csapatok csatáját a Marcel Lomnicky-Viszkeleti Villő páros nyerte 131,46 ponttal, a Christos Frantzeskakis-Bödei Enikő kettős végzett (131,00) a második helyen, míg a dobogó alsó fokára a Varga Donát-Tóth Elina duó (130,12) állhatott fel.