Fordulást követően is a vendégek maradtak fölényben és előnyben, remekül célzott a ZTE közelről és távolról is, míg a hazaiak nem nagyon találták a zalai játék ellenszerét. A negyed derekáén aztán lőtávolon belülre ért a Körmend, az egyenlítés küszöbén állt a házigazda, azonban a Rába-parti lehetőségek kimaradtak, a ZTE pedig őrizte előnyét. Előbb Zollner mester, majd Forray Gábor hívta magához csapatát. A hangulat is egyre fokozódott a pályán és a lelátón egyaránt. A feszült légkörben Durázi büntetői, majd Doktor triplája is ült (65-66). Az egyenlítés azonban ezúttal sem jött össze, csak futott a Körmend az eredmény után. Az utolsó negyedre 65-72-ről fordultak rá a felek. Kiss Benedek és Vuckovic távolijával zárkóztak a hazai (70-74). És akkor kezdetét vette a Pipiras-show... A piros-feketék nemrégiben igazolt litván légiósa zsinórban három trojkát süllyesztett el a gyűrűben, ezzel újra a hazaiaknál volt az előny. A másik oldalon Brown nem először használta szlalompályaként a körmendi védelmet, szép egyéni akciójával 79-80-ra módosult az állás. Váltott vezetéssel folytatódott a derbi, majd a hazaiak kerültek szűk kétpontos előnybe, amit őriztek is. Elapadt a zalai triplazuhatag, nem jöttek a hármasok, a Körmend pedig becsülettel szedte a lepattanókat. Vuckovic büntetői fontos pillanatban maradtak ki, ám ezt nem tudta kihasználnia ZTE, Vuckovis javította hibáját, sapkát adott Tóthnak, majd az ellentámadásból a Körmend 4 pontos előnyre tett szert (89-85). Fél perccel a vége előtt, Brown jöhetett büntetőkkel, de az egyik kimaradt, itt már sejthető volt, hogy eldőlt a meccs. Kountz tett pontot a rangadó végére duplájával, Tóth kettese már csak szépségtapasz volt a ZTE a számára. 91-88-ra nyert az MTE, és otthon tartotta az emléktorna kupáját.