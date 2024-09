A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége hosszú idő után újra jutalmazta a szezon legjobb játékosait és edzőit - a 2023/2024-es idény kiemelkedő teljesítményt nyújtó szereplői szeptember 14-én szombaton, a Kosárlabdázás Napján kapják meg díjaikat.

A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely csapatkapitányát, Perl Zoltánt választották az előző évad legjobb játékosának, míg a Körmendi Törpördögök szakmai vezetője, Érsek István az év legjobb férfi vezetőedzője lett. De ott van a legjobbak listáján, a Körmendről indult Sabáli Balázs is, mint a legjoibb U20-as edző.

-Alapvető cél volt nem csak az utánpótlásban, hanem a felnőtt kategóriákban is, hogy magyar díjazottak legyenek - mondta az Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Szakmai és Utánpótlás Bizottság elnök, Mészáros Zalán. - Az előző szezon során nyújtott teljesítményeket néztük, nem a naptári évet. A legnehezebb dolgunk edzői fronton egyértelműen a férfi NB I-ben volt, hiszen nagyon kevés magyar szakember kap lehetőséget a klubvezetőktől, de reméljük, ez a későbbiekben változni fog. Az edzőknél szempont volt az elért eredmény, de azt is néztük, hogy a szezon során kinek, hogyan fejlődött a csapata, miként kezelték, menedzselték a saját tehetségeiket, válogatott játékosaikat, illetve a játékosanyaghoz képest ki volt az, aki felülteljesített. A felnőttek esetében a Szakmai és Utánpótlás Bizottság döntött a nevezettekről és a díjakról is. Itt természetesen sokkal könnyebb volt objektívan értékelni, mert komolyabb statisztikai és elemzési háttér áll rendelkezésre, amelyek alapján össze tudtuk őket hasonlítani. Az utánpótlásban az Utánpótlás Albizottság előterjesztése után a Szakmai és Utánpótlás Bizottság jelölte korosztályonként az Év Utánpótlás Játékosát vagy Edzőjét, melyet az MKOSZ elnöksége jóváhagyott.

A 2023/2024-es szezon díjazottjai:

Év Női Játékosa: Lelik Réka

Év Férfi Játékosa: Perl Zoltán (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely)

Év Női Edzője: Völgyi Péter

Év Férfi Edzője: Csirke Ferenc

Év U20 Férfi Játékosa: Halmai Dániel