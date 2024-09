A Klampár Tibor vezetőedzőedző irányította celldömölki gárda a 2023/24-es bajnokságot a 3. helyen zárta, azaz bronzérmes lett. A vasiak kerete átalakult a nyáron.

– Egy távozónk van, Huzsvár Erik a Honvéd Szondi SE-hez igazolt, ketten pedig érkeztek – mondta Iván Csaba, a Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő I. edzője. – Az újak: a 23 éves Juhász Patrik a KSI-ben nevelkedett, majd a család kiköltözött Ausztriába, Patrik pedig Badenben folytatta pályafutását. Korábban szerepelt a magyar ifjúsági válogatottban is, párosban pedig Európa-bajnoki bronzérmes. Rajta kívül – kölcsönbe – érkezett a 20 éves, dunaújvárosi születésű tehetséges játékos, Bíró Bálint a BVSC-ből, az NB I.-es csapatból pedig Baranyai Domonkos a feljátszó. Fazekas Péter továbbra is klubunk, hosszú sérülése után már jobb állapotban van, amennyiben rendben lesz, ő is bevethető. Az elsőszámú játékosunk pedig továbbra is Jakab János. Kiegyenlített a mezőny, sok, közepesen erős csapat található a mezőnyben, célkitűzésünk az első hatba kerülés, tehát a felsőház tűnik reálisnak. A rajton a Győrt fogadjuk – egyértelműen a győzelem reményében.



A Szombathelyi AK-Sportiskola I. második helyen végzett a 2023/24-es bajnokságban, ám a bajnok Tata nem vállalta az Extraligát, így a vasiakat kérték fel a szereplésre – a szombathelyiek pedig igent mondtak.

Szarka Tibor, a SZAK-Sportiskola I. elnöke. Fotó: © Unger Tamás



– Utoljára a 2011/12-es kiírásban játszottunk az Extraligában – mondta Szarka Tibor, a SZAK-Sportiskola I. elnöke. – Azért mondtunk most igent a szövetség felkérésére, mert két fiatal korosztályos válogatott játékosunk, a 14 éves Gergely Márk és a 16 éves Poór Balázs ebben a bajnokságban még tovább tud fejlődni. A srácok folyamatosan fejlődnek, úgyhogy biztosan jót tesz nekik az újabb szintlépés. Gergely és Poór mellett Szarka Zsolt a csapat tagja, az edző pedig ifj. Szarka Tibor. Szeretném külön kiemelni, hogy nálunk kizárólag saját nevelésű játékosok szerepelnek, ezzel egyedüliek vagyunk az Extraligában. Ami az esélyeket illeti, vérmes reményeink nem lehetnek, mivel sok, három kieső lesz a bajnokságból, így a bentmaradás már bravúr lenne. Hogy kik lehetnek a riválisaink? Talán a Szeged és a Győri Elektromos képvisel hasonló játékerőt mint mi, de pontosan tudjuk, hogy valamennyi együttes ellen nagyon nehéz dolgunk lesz. De ahogy említettem is, elsősorban azért indulunk el a bajnokságban, hogy fiataljaink fejlődjenek. A bajnokság mellett sok versenyen is részt vesznek.

A bajnokságban 11 csapat szerepel, az utolsó három kiesik, az első négy pedig az alapszakasz végén a Final Fourba, azaz a legjobb négy közé jut.

A férfi Extraliga 2024/25-ös mezőnye: Mosonmagyaróvár-1904 Hoffer, Szerva ASE I., Jollywood-Soltvadkert, PTE PEAC Kaló Méh I., Szegedi AC, Győri Elektromos I., Honvéd Szondi György I., Félegyházi ASI, Szombathelyi AK-Sportiskola I., Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő I., Komlói Bányász.

A celldömölkiek a nyitányon szombaton 16 órai kezdettel a Győri Elektromos VSK I. csapatát fogadják az Opál-csarnokban. A SZAK-Sportiskola I. pedig szintén szombaton, ugyancsak 16 órakor a Komlói Bányász vendége lesz.