-A már megszokott, bevált módszerünkön nem változtatunk, továbbra is meccsről meccsre, napról napra fogunk fejlődni, az érmeket ugyanis nem decemberben osztogatják - folytatta Milos Konakov. - Biztos, hogy az elején lesznek hullámvölgyek a játékunkban, de a lényeg az, hogy fokozatosan javuljon a teljesítményünk. De a szezon elején már rögtön fontos meccsek várnk ránk a Bajnokok Ligájában - de már rutinosak vagyunk a nemzetközi porondon. A stílusunk alapvetően nem változik: a hagyományainknak megfelelően továbbra is a stabil védekezésen lesz a hangsúly, és szeretnénk gyors, fizikális kosárlabdát játszani - csapatként, félretéve az egyénieskedést. Természetesen alaposan kielemeztük a tavalyi szezon történéseit, tudjuk, hogy például takitkailag miben kell javulnunk - javulni is fogunk!

-A céljaink nem változtak: mind a két hazai sorozatban a végső győzelemért hajtunk. Nemzetközi porondon pedig szeretnénk továbbjutni a csoportunkból a play-innbe. A BL-csoportunk erős, de most nem érzem úgy, hogy bármely csapat is kiemelkedne a többi közül - küzdeni fogunk, hogy a csoportmeccsek után még legyen esélyünk harcolni a top 16-ért. Hazai porondon mindenki minket akar megverni - de megszoktuk már, hogy rendre nyomás alatt játszunk. Így a szezon elején nehéz megjósolni, hogy kik lesznek a legfőbb riválisaink, de szerintem Pakson, Székesfehérváron és Szolnokon is erős csapat formálódik.

A Falco szombaton 18 órakor az újonc PVSK-t fogadja -és természetesen a kötelező győzelemért lép pályára. A két csapat a felkészülés során már találkozott egymással, akkor szombathelyi gárda simán, 98-70-re verte a vendégét. A pécsiek kispadján egyébként az a Szrecsko Szekulovics dirigál, akinek az irányításábal a Falco megnyerte az első bajnoki címét - még 2007/2008-as szezonban.