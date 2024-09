Jó tempóban, támadó szellemben kezdtek a felek. A Haladás került előnybe: Vatamaniuc-Bartha szerzett erőszakosan labdát, majd ő zárta közeli góllal az akciót (1-0). Sőt, pár másodperc múlva Dróth is kapuba talált, egy kontra végén volt eredményes (2-0). Rögtön időt kért a vendég, majd megpróbált minden erejével visszajönni a meccsbe - ami egy öngóllal sikerült is, Knizs lépett bele szerencsétlenül egy keresztbe ellőtt labdába (2-1). Erőre kapott, belelkesedett az Újpes, Alszaticsnak kellett védenie - annak ellenére is, hogy bokasérülés miatt korán elvesztette egyik légiósát, Thiagót. Nehéz pillanatokat élt át a Haladás, mégis a félidő utolsó pillantában növelte az előnyét: Digo vartta fel a labdát a léc alá a kirontó kapus felett egy szép, gyors támadás végén (3-1). Az első 20 perc hőfokát jól jelzi, hogy a HVSE öt, az Újpest négy csapathibával zárta a játékrészt.

A második félidőt pedig góllal nyitott a HVSE, Dróth fordult le a védőjéből és tüzelt pontosan (4-1). A folytatásban aztán mezőnyfölényben játszott a Haladás, de sorra hagyta ki a helyzeteit - amit egy kontragóllal büntetett, zárkózott a vendég (4-2). Szűk hét perc volt hátra, amikor vészkapus játékra váltott az Újpest, és egy jogos büntetővel tovább faragott a hátrányán (4-3). A hajrát nagyon megnyomta a vészkapus játékot erőltető fővárosi gárda, volt is helyzete az egyenlítéshez, de végül a Haladás megőrizte egy gólos előnyét, kicsikarta a győzelmet.