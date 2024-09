A 2002-ben visszavonult sportember az M1 aktuális csatornának elmondta, a sport vonatkozásában arra a legbüszkébb, hogy megismerhette edzőjét, - a szakmában dobópápaként emlegetett - Németh Pált, akivel 22 évig szoros kapcsolatot ápolt. Azt is felidézte, hogy tizenévesen még nem rendelkezett kiemelkedő eredményekkel, majd pályafutása első fontos állomása az 1983-as ifjúsági Európa-bajnokság volt, amelyen meglepetésre hatodik lett, innentől kezdve pedig megjelent a neve az újságban és a szövetség is másképp állt hozzá. Elmondása szerint a ritmusérzéke, a mindennapos kemény munka, a versenyeken való koncentráltság, valamint Németh Pál technikai utasításai az évek alatt összeadódtak, és ezzel utolérte a tehetséges versenyzőket.

Gécseknek már az 1988-as szöuli olimpia után, amelyen hatodik lett, 80 méter fölött volt az egyéni csúcsa, 1990-ben pedig megszerezte első érmét a felnőttek között, ezüstérmes lett a Splitben rendezett Eb-n. Ebben az időben kezdett el elvárásokat, célokat megfogalmazni, mivel ekkor tudatosult benne, hogy a sportból is meg lehet élni, a Grand Prix-versenyek ugyanis pénzdíjasok voltak, amelyekre meghívást kapott. A szentgotthárdi születésű atléta az 1992-es nyári játékokon negyedik volt, majd 2000-ben Sydneyben hetedikként zárt, emellett 1993-ban és két évvel később is világbajnoki bronzérmet szerzett. Gécsek Tibor volt az első magyar kalapácsvető, aki 80 méter fölé jutott a szerrel, az országos csúcsot 15 évig tartotta 83,68 méterrel, ezt 2003-ban Annus Adrián (akim szintán volt a Haladás VSE sportolója) döntötte meg 84,19 méteres dobásával és rekordja a mai napig él.

Németh Zsolt, Gécsek Tibor és Pars Krisztián

Fotó: Szendi Péter

A 60 esztendős Gécsek 26 éve, 1998. augusztus 19-én nyerte meg a kalapácsvetést az akkori Népstadionban rendezett Európa-bajnokságon - ahol az olimpiai bajnok Kiss Balázs lett az ezüstérmes -, és tavaly úgy fogalmazott, a 40 ezer ember drukkolása akkor legalább egy métert segített neki. Ugyanakkor azt is elárulta, nem volt biztos benne, hogy elindul a hazai kontinensbajnokságon. "Istenigazából, ezért is megérte, de hatalmas élmény volt, hogy ilyen érzéseket szabadít fel a magyar drukkerekben is. Nekem, Németh Pali bácsinak és az egész csoportunknak ez egy óriási lökés és beteljesülés volt. Harmincnégy éves voltam már ekkor, és az Eb-nek már nagy unszolás árán álltam neki" - fogalmazott, majd hozzátette, az Eb-n kívül ebben az évben minden versenyt Kiss Balázs nyert, és ő volt a második. A kontinenstorna után pedig egy olyan érzés fogta el, hogy nem tud veszíteni, majd egy hónappal később Zalaegerszegen megdöntötte az országos csúcsot is.