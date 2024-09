Közel 200 országból érkeztek játékosok a budapesti BOK-csarnokban rendezett 45. nyílt és női sakkolimpiára. Vármegyénket a Haladás VSE három játékosa, a magyar férfi A-válogaztottal a 11. helyen záró Rapport Richárd, a npi B-válogatottal 29. helyen záró Lakos Nikoletta és a C-együttessel a 65. pozícióban végző Gömböcz Zsófia képviselte.

Lakos Nikoletta összesen nyolc meccsen ült asztalhoz a sakkolimpián. Fotó: NS/Koncz Márton

– Mindhárom HVSE-játékosunk jól szerepelt – mondta Pergel László, a HaladásVSE sakkszakosztályának vezetője. - Rapport Richárd remekül, három győzelemmel kezdett, majd hét döntetlent gyűjtött be – valamennyi mérkőzésen játszott és végig elsőtáblás játékosa volt a válogatottnak. Kiemelném a világranglista harmadik, Egyesült Államokbeli Fabiano Caruana elleni és a hetedik, indiai Dommarázu Gukéssel szembeni roppant értékes döntetlenjét, valamint az ukrán Vaszil Ivancsuk legyőzését. Ricsi egyébként a sakkolimpia előtt a 19. helyen állt a világranglistán. Lakos Nikoletta két-két győzelmet és vereséget, valamint négy döntetlent gyűjtött be, mindössze fél ponttal maradt el az előzetesen várt eredménytől. Niki az egyes és kettes táblán játszott, az elejém legtöbbször a fekete bábukkal. Legjobb eredménye a venezuelai sakkozó elleni sikere volt. Inspirálta, hogy a meccs előtt 50 vasi tanítványa utazott fel, akikkel a parti előtt találkozott is. Gömböcz Zsófia kilenc mérkőzést vívott, négy győzelem, három döntetlen és két vereség a mérlege. Zsófi számára kicsit nehezen indult az olimpia, az első meccset betegség miatt kihagyta, majd spanyol és román nagymester ellen ült asztalhoz – akik eleve esélyesebbek voltak nála. Aztán magára talált, a negyedik meccsétől kezdve zsinórban négy partit megnyert. Minden elmond, hogy együttese legeredményesebb játékosa, legjobb pontszerzője lett.

– Ami a szervezést illeti, zökkenőmentesen zajlott minden, szerintem remek házigazda volt a magyar főváros – folytatta Pergel László. – A látogatók számára – a meccseken kívül is – sok program állt rendelkezésre, szimultánokon vehettek részt, kiállításokat látogathattak. Bár rengeteg országból érkeztek játékosok, a sakk nyelve ugyanaz – könnyen lehetett partikat vívni például más országból érkezett stábtagokkal is.