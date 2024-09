Szeptember 10. és 23. között a budapesti BOK-csarnokban rendezik a 45. sakkolimpiát.

Rapport Richárd a férfiválogatott erőssége. Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

A viadal 11 fordulós svájci rendszerű verseny formájában rendezik. A játszmákra 15 és 21 óra között kerül sor, a belépés ingyenes. A gondolkodási idő minden játszmában versenyzőnként 90 perc az első 40 lépés megtételére, majd a 40. lépést követően újabb 30 percet kapnak, amely időhöz az első lépéstől kezdve lépésenként 30 másodperc többletidő adódik hozzá. Döntetlenben megegyezni csak a 30. lépés után lehet. Egy csapat öt versenyzőt nevezhet, közülük fordulónként négy játszik.

A sorrendet az egyes csapatok által szerzett meccspontok határozzák meg, a győztes csapat 2 pontot, döntetlen esetén mindkét csapat 1-1 pontot kap. Holtverseny esetén először a Sonneborn–Berger-számítást veszik alapul, ha ez is egyenlő, akkor a csapatok játékosai által gyűjtött pontszámok döntenek, ha ez is egyenlő, akkor az ellenfél csapatok által szerzett meccspontokat számolják össze, a számításból kihagyva a leggyengébb csapat pontszámát.

A Nemzetközi Sakkszövetség 202 tagállamából 197 állít legalább egy csapatot. A férfiaknál 197, a nőknél 184 csapat vesz részt, könnyen elképzelhető, hogy részvételi rekord születik.

Magyarország a férfiaknál és a nőknél is három-három csapatot indít, melyekben helyet kapott három Haladás VSE-sakkozó, Rapport Richárd, Lakos Nikoletta és Gömböcz Zsófia.

Férfi A csapat: Berkes Ferenc, Gledura Benjámin, Lékó Péter, Rapport Richárd (Haladás VSE), Sanan Sjugirov.

B csapat: Antal Gergely, Bánusz Tamás, Kozák Ádám, Papp Gábor, Prohászka Péter. C csapat (U25): Juhász Ágoston, Kántor Gergely, Karácsonyi Gellért, Krstulovic Alex, Vanczák Tamás.

Női A csapat: Gaál Zsóka, Hoang Thanh Trang, Papp Petra, Terbe Julianna, Lázárné Vajda Szidónia. Fodor Tamás.

B csapat: Demeter Dorina, Karácsonyi Kata, Lakos Nikoletta (Haladás VSE), Mihók-Juhász Barbara, Terbe Zsuzsanna. C csapat (U25): Tóth Lili 2078, Sulyok Eszter, Gömböcz Zsófia (Haladás VSE), Nandin-Erdene Davaademberel, Sipos Stefánia.

– Kőkemény partik várnak a játékosokra, ráadásul rövid időn belül sok meccset kell lejátszaniuk – mondta Pergel László, a Haladás VSE sakkszakosztályának vezetője. –Így a HVSE-s sakkozóktól azt várom, hogy tudásuk 110 százalékát nyújtsák valamennyi meccsen. Természetesen eredményeik nagyban függnek attól is, kik lesznek az ellenfeleink, úghogy nehéz megjósolni, melyik játékosunk mire lesz képes. A férfiaknál Üzbegisztán a világbajnoki címvédő, de roppant erős az Egyesült Államok, India, Kína válogatottja is, míg a nőknél Ukrajna a címvédő de bombaerős Georgia, Kína, India, és Lengyelország is.