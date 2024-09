Sárvár FC–Körmendi FC 8-0 (2-0). Sárvár, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Németh T.

Sárvár: Viganó – Könczöl (Csonka), Fider, Csákvári, Horváth J., Potyi, Vajda, Piros, Tóth M. (Ódor), Kovács B. (Varga Á.), Szemes. Edző: Nagy Dániel.

Körmend: Sály D. – Holecz, Lakosi, Osvald (Buti), Sály P., Molnár L., Sipos, Vass (Szijjártó), Baumgartner (Pálmai), Pergel, Nagy B. Edző: Dobos Sándor.

Gólszerzők: Ódor (2), Szemes (2), Piros, Varga Á., Potyi, Csákvári.

Kifejezetten jól futballozott a házigazda – csapatkét is remekül teljesített, de több kiváló egyéni teljesítmányt is felvonultatott. Végigtámadta a mérkőzést, szebbnél szebb, látványos gólokat szerzett – és akár nagyobb arányú győzelmet is arathatott volna. A vendég Körmend lassan futballozott, kapura semmi veszélyt nem jelentett.



Szentgotthárdi VSE–Vasvár VSE 5-0 (2-0). Szentgotthárd, 200 néző, v.: Kondor T.

Szentgotthárd: Kapui (Dömötör) – Muzsi, Laczó B., Laczó P. (Sipos B.), Nagy O., Dancsecz, Gécsek, Sulics (Mesics-Leiner), Sipos G. (László), Bedi, Gyécsek. Edző: Heiter László.

Vasvár: Kántor – Sipos, Horváth A., Czövek, Dávid, Péter, Pálla, Tausz (Horváth B.), Vincze (Németh R.), Márton, Gotthárd. Edző: ifj. Sziffer István.

Gólszerzők: Laczó P. (2), Sipos B., Nagy O., Bedi.

A jól futballozó, főleg a második félidőben remeklő házigazda esélyt sem adott az ezer sebből vérző, ennek ellenére becsülettel küzdő, sportszerűen futballoző Vasvárnak, és ilyen arányban is megérdemelt győzelmet ratott. Ezúttel a hazai csapat minden játékosa dicséretet érdemel.



Rábapatyi KSK–Csepregi SE 2-0 (0-0). Rábapaty, 80 néző, v.: Csávás B.

Rábapaty: Horváth Bence – Bakonyi N. (Varga L.), Zeke (Dugovics), Gosztolya, Mesterházi, Csupor, Kovács T., Boros (Horváth Benedek Áron), Ódor (Toldi), Bakonyi J. (Horváth R.), Németh G. Játékos-edző: Kovács Tamás.

Csepreg: Takács Kr. – Koósz, Kossuth, Kelemen, Sándor (Nika Á.), Takács Ke. (Németh Cs.), Takács D. (Kótai), Balogh-Sövér, Nika B., Lukács, Vizi. Edző: Steiner Zsolt.

Gólszerzők: Horváth R., Boros.

Kiállítva: Vizi (91., Csepreg).

A mérkőzés első félidejében inkább mezőnyben folyt a játék, mindkét kapu előtt kevés helyzet alakult ki. Második játékrész elején aztán a hazaiak kihasználtak egy csepregi védelmi hibát, Boros lépett ki és lőtt 14 méterről a kapuba. Majd a hajrában egy jogos büntetőt kapott hazai csapat, amit Horváth Renátó értékesített – eldöntve ezzel a mérkőzést. A rábapatyiaknál mindenki jó teljesítményt nyújtott!