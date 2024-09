A Murska Sobota Openre már régóta jár a Szombathelyi AK-Sportiskola utánpótlás korú versenyzőivel, ezúttal is szinte valamennyi játékosuk asztalhoz állt. Horváth Gábor hiányzott betegség miatt.

A SZAK-Sportiskola Muraszombaton szerepelt együttese. Fotó: SZAK-Sportiskola

Igaz, hogy 15-20 évvel ezelőtt jóval színvonalasabb és nagyobb létszámú verseny volt ez, ám felkészülésnek kiváló a rendezvény és - akárcsak tavaly - idén is taroltak a vasiak.

Mivel U11-es korosztályban nem volt lány induló, Vincze Luca a fiúk között indult és menetelt ellentmondást nem tűrően. A csoportban és a döntőben veszített csupán egyetlen játszmát és lett arany érmes. Az U13 újonc egyéniben három szombathelyi lány versenyzők rajtolt és mindhárman érmes helyen végeztek. A versenyt teljesen megérdemelten Vass Borbála nyerte, miután a döntőben magabiztosan verte szlovén ellenfelét. Baranyai Júlia és Bécsi Noémi bronz érmet vehetett át. A serdülő (U15) fiúknál Gergely Márk és Szarka Gábor állt asztalhoz első, illetve harmadik kiemeltként. Nem nagy kihívásnak számított a verseny az Európa ranglista 10. helyezettjének, Gergely Márknak, aki fél gőzzel is bezsebelte a győztesnek járó serleget. Szarka Gábor a legjobb 8 között végzett. Az ifjúsági (U19) fiúknál is SZAK-Sportiskolás győztest jutalmaztak a verseny végén. Poór Balázsnak sem volt igazán erős ellenfele, ő is tartalék üzemmódban lett első. Testvére Poór Patrik bronz érmet vehetett át, javuló játékkal.