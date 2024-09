A tavalyi bajnokságban még az NB II.-ben szereplő Credobus Mosonmagyaróvár volt múlt vasárnap a Haladás VSE vendége a Haladás Sportkomplexumban. A meccs messze nem úgy alakult, ahogy a vasi szurkolók remélték: a vendégek gyakorlatilag végig uralták az összecsapást és már az első félidőben négy-öt góllal vezethettek volna. Szünet után már nem úszták meg a szombathelyiek: a Mosonmagyaróvár kétszer betalált és 2-0-ra nyert az ezúttal kiábrándító teljesítményt nyújtó zöld-fehérek ellen. A Haladás VSE játékosai védekezésben és támadásban is borzasztóan gyengén teljesítettek, az első kapuralövésükre 85 percet kellett várni...A HVSE 8 pontjával a 14. kiesőhelyre csúszott vissza.

Szenczi Imre elégedetlen volt csapatával Fotó: Unger Tamás



– A szezon leggyengébb teljesítményével esélyünk sem volt a pontszerzéshez – szögezte le Szenczi Imre, a HVSE edzője. – Már a bemelegítés alatt is tompának éreztem a társaságot és ez a mérkőzés folyamán rengeteg eladott labdával párosult. Tudtuk, hogy egy párharcerős, agresszív, lendületes csapat a Mosonmagyaróvár, de ez a teljesítmény akkor is nagyon kevés és gyenge volt. Voltak mérkőzések amiken az utolsó pillanatokban buktunk pontot, pontokat, de ez nem ebbe a sorba illik, mivel ezt a meccset – hiába volt döntetlen a félidő –már az első játékrészben elveszítettük. Sajnálom, sajnáljuk, hogy így alakult és nem is csak a vereség a bántó, hanem az ahogyan történt.

A HVSE legközelebb vasárnap 11 órakor a Puskás Akadémia II. vendége lesz.