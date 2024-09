Rangadóra készültek Gércén, hiszen a bajnoki címvédő fogadta az első két meccsét megnyerő Szelestét. Ennek megfelelően színvonalas, hajtós mérkőzést játszottak a felek - amelyet 5-2-re nyert meg a Gérce úgy, hogy a 14. és a 85. percben is kapott egy piros lapot, vagyis kilenc játékossal fejezte be a derbit (és a meccsen még hatszor a sárga lap is villant...).

-Nem volt benne a mérkőzésben ez a sok lap, lehet, hogy furán hangzik, de a nyolc lap ellenére is ez a véleményem - felelte érdeklődésünkre a Gérce rutinos mestere, Haraszti István. - Az első piros lapot azért kapta a játékosom, mert a játékvezető szerint utolsó emberként szabálytalankodott - én nem így láttam, volt még mögötte egy biztosító ember, ráadásul a bíró meg sem várta az akció végét, mert az ellenfél támadója a fault ellenére lefordult, kapura tört. A második piros lapot a fiatal kapusom azért kapta, mert a 16-oson kívül, a nagy tömegben, tumultusban a kezére pattant a lapba - tejesen vétlen szituációban kezezett, semmi szándékosság nem volt a mozdulatában. Úgy gondolom, hogy ilyen esetekben a játékvezetők lehetnének körültekintőbbek, nyugodtabbak - nem mindig az a legjobb megoldás, ha rögtön lappal fegyelmezek. Márt csak ezért is, mert a legtöbb csapat sajnos létszámgondokkal küzd, mégis lehet látni minden forduló után, hogy sok a kiállítás, sok a sárga lap - persze elképzelhető, hogy mindegyik jogos...

-A mérkőzés után próbáltam beszélgetni a játékvezetővel a lapokról, de a hölgy nem igazán tudott meggyőzni a maga igazáról. De persze nem tehettem mást, beletörődtem a történésekbe. Egy jó csapatot győztünk le egy remek meccsen, de az értékes győzelemnek nem igazán tudtam örülni, mert két fontos játékosomat egy időre elveszítettem. Sok nagy csatát megéltem, sokat láttam az amatőr futballból, ezért úgy gondolom, talán lehet értéke a véleményemnek. A jótanácsom csak annyi a játékvezetők, partjelzők felé, hogy ne fogyasszák el a csapatokat idő előtt a sok sárga és piros lappal, mert az senkinek sem jó, ha elfogynak a csapatok, ha elfogynak a játékosok. Így is rohamosan csökken a csapatok létszáma a megyei bajnokságokban - zárta szavait Haraszti István.