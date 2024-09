Hosszú, fárasztó, munkás felkészülésen van túl az NB I.-es Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia (SZKKA) alakulata, amely felkészülési meccseinek hosszú sorát július végén a Hypo elleni edzőmeccsel kezdte meg (30-30). A nyolc találkozóból négyet – a Házená Kynzvart (37-31), az Esztergom (32-26), idegenben a Hypo (26-30) és a Bjelovar (24-37) ellen – megnyerte a vasi gárda, amely a dél-koreai bajnok Sugar Gliders ellen döntetlent (28-28) játszott, míg a Mosonmagyaróvártól (30-32) és a Thüringertől (26-33) kikapott.

Lezárta az alapozást az SZKKA, szombaton jöhet az előadás

Fotó: © Cseh Gábor



A 2024/2025-ös NB I.-es bajnoki szezon voltaképpen már el is rajtolt, hiszen a héten a két elit alakulat, a Győr és a Ferencváros is pályára lépett már. Az ETO 32-21-re verte a Mosonmagyaróvárt, míg az FTC 38-18-ra gyűrte le a Budaörsöt.

A szombathelyi lányok két év után tértek vissza a legjobbak közé, ahol rögtön rangadóval kezdik az idényt, hiszen azt a Békéscsabát fogadják, amellyel szemben van némi törlesztenivalójuk a vasiaknak.



– Keményen dolgoztunk az elmúlt hetekben és úgy gondolom, hogy a felkészülésünk nagyon jól sikerült – értékelt Bo Rudgaard Olsen, az SZKKA vezetőedzője a csapat honlapján. – Az első időszakot arra fordítottuk, hogy javítsuk a fizikai állóképességünket, és biztosítsuk, hogy megfelelő szinten legyünk. Ezt követően a védekezésünk megszervezésére és a csapatmunkára koncentráltunk. A támadásban pedig a részletekre figyeltünk, és azon dolgoztunk, hogy tovább javuljunk. A felkészülési mérkőzéseken azonban a teljesítményünk nem volt mindig stabil. Voltak kifejezetten jó periódusaink, de akadtak kevésbé sikeres szakaszok is. Ezeken a területeken továbbra is folyamatosan dolgozunk, hogy fejlődjünk. Összességében úgy látom, jó úton haladunk, és készen állunk a ránk váró kihívásokra – magyarázta a tréner, aki a szombati, Békéscsaba elleni hazai szezonnyitóra is kitért.



– Az első mérkőzés mindig különösen nehéz. Mindenki szeretné megmutatni, milyen jók vagyunk, és ez sokszor idegességet okoz. Egy erős csapat ellen lépünk pályára, akik szilárd védekezést mutatnak, együtt keményen dolgoznak, és hatékonyan kihasználják a gyors ellentámadásokat. A támadásukra a sok mozgás jellemző, és nagyon jók az egy az egy elleni helyzetekben. A szezonnyitó tehát nagy kihívás lesz számunkra, de mindent megteszünk, hogy jól kezdjük a szezont, megnyerjük a mérkőzést és megszerezzük a két pontot.