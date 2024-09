Felfokozott hangulat és telt ház várta a csapatokat a Haladás Sportkomplexumban, hiszen a szombathelyiek két évnyi NB I/B.-s kitérőt követően küzdötték vissza magukat a legmagasabb szintre. Talán a miliő, az izgalom és a győzni akarás is rányomta bélyegét az SZKKA játékára az első percekben, hiszen a vendégek minden apróbb hazai megingást kihasználva 3-1-re léptek el öt perc elteltével. Schlegel kétperces kiállítása nagyon lendített a vasiak szekerén, akik élve emberelőnyükkel szépe lassan kezdtek magukra találni. Akiyama és Pődör Rebeka góljaival a nyolcadik percben egalizált a házigazda (5-5). Az egyelnítő találatot szerző idősebb Pődör lányt pár másodperc múlva két percre leküldték a bírók a pályáról, ám újabb gólt mégis az SZKKA szerzett Malovic révén, így már a hazaiaknál volt az előny (6-5). Nem sokáig, mert a viharsarkiak hamar fordítottak. Kazai és Pődör Rebeka gondoskodott arról hogy megint kezébe vegye az irámyítást a házigazda, és ettől kezdve az SZKKA diktálta az iramot. A vendégek elcserélték magukat, aminek következtében kettős emberelőnybe került a vasi gárda, ám ennek ellenére büntetőt tudott kiharcolna a Csaba, amit be is dobott (9-9). Az egyre hatékonyabb támadsábefejezéseknek köszönhetően a 21. percben már négy góllal vezetett a Szombathely (14-10). Érthető módon a lila-fehérek mestere kikérte első idejét. A dorgálás nem hozta meg a várt feltámadást, okos, több esetben végletekig kijátszott eredményes akciókkal tartotta négygólos előnyét az SZKKA. A 27. percben Rácz Sándor másodszor is magához hívta csapatát, nagyon nem tetszett neki, amit lát. Fél perccel a félidő vége előtt Szmolek révén tovább duzzadt a hazai fór (19-14), ám erre még Schlegel válaszolni tudott, így 19-15-tel zárult az első félóra.