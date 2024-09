Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia–Kisvárda Master Good SE 30-21 (14-10). Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 480 néző, NB I.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Andorka, Hucker. SZKKA: Almeida – Kazai 2, Pődör R. 13, Szmolek 4, Bujnochová 3, Malovic 2, Akiyama. Csere: Csatlós, Marinovic (kapusok), Pődör B. 3, Djatevska 2, Kulcsár, Szeberényi 1, Varga N., Balogh P., Török. Edző: Bo Rudgaard. Kisvárda: Mátéfi D. – Gém 3, Szabó Lili 1, L. Kalaus 3, Karnik Sz. 1, E. Novak 1, Mérai 4. Csere: Leskóczi – Csáki L., Brajovics. 1, Gyimesi 3, Bucsi, Kovalcsik B., Ajano 1, Kostyó, Karé 3. Edző: Józsa Krisztián. Az eredmény alakulása. 5. perc: 0-3. 12. perc: 5-5. 17. perc: 7-6. 23. perc: 11-8. 27. perc: 12-8. 36. perc: 17-12. 42. perc: 22-12. 46. perc: 23-13. 53. perc: 27-18. 57. perc: 29-20. Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 7/6, ill. 3/2.

Az SZKKA vezére, Pődör Rebeka 13 gólig jutott

Fotó: © Cseh Gábor

A ragyogó szezonrajt és két győzelem után az egy vereséggel és egy sikerrel álló Kisvárda Master Good együttesét látta vendégül a K&H Liga női NB I. harmadik fordulójában a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia együttese. Az első percekben döcögött a vasiak játéka, energikusabban kezdett a Kisvárda, 0-3-nál azonnal időt kért Bo Rudgaard vezetőedző. Rendezni is tudta a sorokat az SZKKA, amelynek gólcsendjét Pődör Rebeka törte meg, majd remek Almeida védések után a csapatkapitány már egyenlített is a 10. percben. A hazaiak brazil válogatott hálóőre ihletett formában védett és tüzelte a közönséget. Előbb hetest, majd a kipattanót is kiszedte és hiába a vendégek időkérése, lendületbe jött az SZKKA és 7-6-ra fordított. Nagyon elkapta a fonalat a Szombathely, amely pazar támadásokat vezetett, így 11-8-as hazai vezetésnél újra kénytelen volt időt kérni a Kisvárda. Almeida kilenc védést mutatott be az első játékrészben, így a szünetre négyre növelte a különbséget a vasi gárda (14-10).