Az NB I.-es férfi tekebajnokság Nyugati-csoportjában a 2024/25-ös kiírásban is öt csapat képviseli vármegyénket – a Sárvári Kinizsi, a TOPIDO Nagymizdó, a Csákánydoroszló, a Szentgotthárdi VSE II. és az újonc Fülöp Borozó&Zöldfa Italker TSE. A Balogunyom feljutott a Szuperligába.

A Fülöp Borozó&Zöldfa Italker felnőttcsapata nyert, az ifi kikapott. Fotó: Fülöp Borozó és Tekéző fb-oldala



Pápai Vasas TK I.–Sárvári Kinizsi 3:5 (3260-3348). Pápa, NB I.-es férfi tekemérkőzés.

Sárvári Kinizsi: Banai 587, Gombos B. 557, Hammer 514, Szijj 525, Boucsek 586, Farkas I. 579. Játékos-edző: Farkas Imre.

Az első sorban Banai Bence remekelt, nagyszerű játékkal múlta felül a hazaiak egyik legjobb emberét. Gombos nehezebben melegedett be, de így három szett ponttal nyerte párharcát. A középső sorban mindkét sárvári játékos jóval tudása alatt teljesített, ezzel a vasiak visszahozták ellenfelüket a meccsbe. A befejező sorban a két „kapitány” (Nagy-Farkas) mérkőzése nagy csatát hozott, míg a másik pályán Boucsek egy pillanatra sem adta ki a meccs irányítását a kezéből és négy szettponttal nyerte a párharcot és növelte a faelőnyt.

Ifjúsági: 1:3 (970-1013). Balázs 524, Németh M. 489.



Fülöp Borozó&Zöldfa Italker TSE–Csákánydoroszlói TE 6:2 (3389-321). Sárvár, NB I.-es férfi tekemérkőzés.

Fülöp Borozó&Zöldfa Italker: Bejczi 601, Vass 520, Németh A. 533, Csuka 525, Kondora 581, Rozmán 629. Játékos-edző: Vass László.

Csákánydoroszló: Déri 508, Horváth R. 551, Meixner 542, Márton G. 515, Sütő 534, Danyi 562. Játékos-edző: Danyi Krisztián.

Jól kezdte a mérkőzést az újonc Fülöp Borozó&Zöldfa Italker, a sárvári együttes az első sorban már 50 fa előnyre tett szert a Csákánydoroszló ellen. A második sorban Németh András értékes pontot szerzett, míg az utolsó körben a hazaiaknál Kondora Zsolt és Rozmán Szabolcs is extra teljesítményt nyújtott. A sárváriak összességében magabiztos, szép győzelemmel kezdték a bajnokságot.

Ifjúsági: 1:3 (1074-1085). Kovács Á. 575, Somogyi 499, illetve Velekei 557, Takács P. 528.



TOPIDO Nagymizdó–Szentgotthárdi VSE II. 6:2 (3239-3208). Szombathely, VAOSZ-csarnok, NB I.-es férfi tekemérkőzés.

TOPIDO Nagymizdó: Polgár 546, Bagi M. 557, Tompa 540, Koczfán 514, Bagi I. 542, Nagy J. 540. Játékos-edző: Polgár Károly.

Szentgotthárd II.: Cserpnyák Á. 558, Németh L. 545, Kósa/Karba L. 514, Györke 560, László 529, Németh B. 502. Játékos-edző: Cserpnyák Árpád.

Vasi párharccal, kemény küzdelemmel kezdődött a bajnokság a Nagymizdó számára – a Szentgotthárd II. volt az ellenfél. A játékosok nemcsak egymással, de a megújult VAOSZ a pályával és a meleggel is küzdöttek. Majdnem minden szett izgalmas volt, de inkább az döntött, hogy ki hibázik kevesebbet, igazi szezon eleji forma volt mindkét csapatnál. A faeredmény is ezt tükrözi, a hazai csapat mélyen tudása alatt teljesített. Egy végig hullámzó mérkőzésen nyílt esély a vendégcsapat előtt is, de talán a nagyobb NB I-es rutin döntött a Nagymizdó javára.

Ifjúsági: 1:3 (946-975). Sevecsek/Mayer 482, Szabó B. 464, illetve Iván O. 494, Végvári 481. PA