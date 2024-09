Balogunyom TK–Szentgotthárdi VSE 2:6 (3399-3436). Répcelak, Répce Aréna, teke Szuperliga-mérkőzés, 1. forduló.

A répcelaki Molnár Pál 642 fát ütött. Fotó: Unger Tamás



Balogunyom: Szabó A. 573, Horváth M. 600, Kuslics 565, Svajda Z. 565, Biró B. 557, Virág 551. Edző: Svajda Győző.

Szentgotthárd: Cseh B. 591, Oswald 588, Karba B. 529, Borsos 575, Cserpnyák M. 571, Pákai 582. Edző: Tróbert József.

Már a Szuperliga első fordulójában szembekerült két vasi csapat. Az első sorban szoros mérkőzésen Szabó Attila vereséget szenvedett Cseh Bencétől, Horváth Márton a mérkőzés legjobb eredményét elérve győzte le Oswald Dánielt: 1:1 volt az állás és hat fával a szentgotthárdiak vezettek. A középső sorban Kuslics Gergely győzött Walcher Roman ellen, Svajda Zoltánnak nem sikerült a csapatpontot megszereznie Borsos Bence ellen: 2:2 volt az eredmény és hat fával a hazaiak vezettek. A befejező sorban Biró Benjáminnak és Virág Bencének csak 110 dobásig sikerült tartani a rutinos Cserpnyák Martin-Pákai Zsolt párost, a Szentgotthárd 6:2-re győzött.

Nem túl magas színvonalú, de a nézők számára élvezetes, szoros mérkőzésen gyűjtötte be a két pontot a rutinosabb, több éve a Szuperligában szereplő szentgotthárdi csapat.

Ifjúsági: 1:3 (1089-1100). Tóth L. 548, Völgyi 541, illetve Reibling 522, Kropf 578.



Tiszakécske TSE–Répcelaki SE 1:7 (3378-3363). Tiszakécske, teke Szuperliga-mérkőzés, 1. forduló

Tiszakécske: Kokavecz D. 556, Méri 562, Hűvös 581, Schriffert 561, Kokavecz F. 546, Kokavecz G. 572.

Répcelak: Danóczy 648, Tóth Á./Bek 541, Kozma 616, Bólya 588, Molnár P. 642, Móricz 628. Edző: Kiss Zsolt.

Az újonc Tiszakécske ellen kicsit döcögősen indult a mérkőzés a Répcelak számára. A korábban betegséggel bajlódó Tóth Áronnak nem ment a játék, viszont Bek Péter jól szállt be – de a csapatpont a hazaiaké lett. Danóczy Richárd viszont jól gurított, közel száz fával verte ellenfelét. Az első kör után 1:1 volt az állás, de a vasiak tekintélyes fával vezettek. A második körben Bóly Tamás jól játszva pontot szerzett, Kozma Károly nagy csatát vívott tiszakécskei ellenfelével, de ő is behúzta a pontot. Az utolsó fordulóban Molnár Pál magabiztos, jó játékkal 648 fát ütve győzött, míg Móricz Zoltán is szép játékkal diadalmaskodott. A Répcelak összességében magabiztosan nyerte meg a mérkőzést.

Ifjúsági: 3:1 (1097-1048). Szijártó 494, Kiss B. 554.