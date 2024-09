Répcelaki SE–Köfém SC 7:1 (3731-3367). Répcelak, teke Szuperliga-mérkőzés.

Répcelak: Danóczy 597, Tóth Á. 640, Bólya/Bek 576, Kozma 659, Móricz 637, Molnár 622. Edző: Kiss Zsolt.

Köfém: Sziklási Á. 550, Tóbiás 561, Kéri-Kineth 600, Sziklási L. 546, Németh I. 565, Botka 545.

A répcelaki Tóth Áron 640 fát ütött Fotó: Cseh Gábor



Danóczy játéka nem volt tűpontos, de nyerni tudott. Tóth Áron meg sem állt 640 fáig. A második sorban Bólya Tamás pontatlan játékkal 40 fás vereséget szenvedett az első szettben az ellenfél napi legjobb dobójával Kéri-Kineth Sándorral szemben. Bólya cseréje, Bek – bár megfordítani nem tudta a párharcot – 24 fára csökkentette a hátrányt. Kozma a nap legnagyobb eredményét hozta és négy szettpontot is gyűjtött mellé. Így az első két sor után 3:1-re vezettek a vasiak. A befejező sorban Móricz rutinosan hozta a meccset, míg Molnár a tőle elvárt színvonalon teljesített. A jó hangulatú meccsen simán nyert a Répcelak.

Ifjúsági: 0:4 (973-1057). Szíjártó 483, Kiss B. 490.

Szentgotthárdi VSE–Zalaegerszegi TK 1:7 (3615-3763). Szentgotthárd, teke Szuperliga-mérkőzés.

Szentgotthárd: Cseh B. 602, Oswald 620, Borsos 606, Járfás 609, Cserpnyák M. 569, Pákai 609. Edző: Tróbert József.

Zalaegerszeg: Kakuk 635, Zapletán 678, Járfás 604, Horváth Z. 623, Németh A. 574, Farkas 649.

Az első sorban Cseh Bence jól játszott, viszont a vendégek klasszisa, Kakuk Levente kevesebbet hibázott és nyerni tudott. Oswald Dániel, a gotthárdiak legjobb eredményével (620) is simán kikapott Magyarország talán legjobbjától, Zapletán Zsombortól, aki 678 fával zárt. (0:2). A második sorban Borsos Bence és Járfás László is remekül játszott és bár négyből négy vasi is 600 felett teljesített, de szoros meccsben Járfás is alulmaradt. Borsos ki-ki meccset játszva győzni tudott, így még életben tartott némi reményt (1-3). A záró sorban azonban Pákai Zsolt hiába teljesített 600 fa felett, kikapott a remeklő vendég világbajnok játékos, Farkas Ádám ellen. Cserpnyák Martin is nagyon szoros meccset vívott, azonban sok hibáját kihasználta a zalaiak játékosa, Németh Attila, így ő is kikapott. A 7:1-es és 150 fás vereség azonban nem feltétlenül ad okot a csalódásra, hiszen hatból öt szentgotthárdi játékos lépte át a 600 fás határt.

Ifjúsági: 4:0 (1103-1021). Reibling 559, Kropf/Karba B. 544.