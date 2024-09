Georg Koch tavaly jelentette be, hogy hasnyálmirigyrákos, most utoljára kamerák elé állt, és szót ejtett a betegségéről is. A német Sport 1-nek adott interjúban elmondta, betegsége gyógyíthatatlan, de megbékélt a halál gondolatával.

Georg Koch. Fotó: Getty Images

- Gyógyíthatatlan beteg vagyok, meg fogok halni. Isten azonban még nem döntötte el, hogy mikor vesz magához. Vannak nehéz napjaim, de akadnak olyanok is, amikor úgy érzem, hogy hegyeket is képes lennék megmozgatni. Soha nem tudhatom, hogy mit hoz majd a holnap, de most adom az utolsó interjúmat. Hozzátenném azonban, hogy sokan vannak még rajtam kívül is, akik rákkal küzdenek, köztük gyerekek is. Úgyhogy semmiképp nem akarom magamat előtérbe helyezni – mondta az 52 éves Koch.

A kapus hazájában többek között a Bielefeldben, a Duisburgban, a Kaiserslauternben és a Düsseldorfban is védett, légiósként a holland PSV Eindhovennél, a horvát Dinamo Zagrebnél és az osztrák Rapid Wiennél is megfordult. Utóbbi színeiben azonban egy mérkőzésen megsérült, miután a közelében felrobbant egy petárda: a baleset következtében sokkot kapott, halláskárosodást szenvedett. Az eset végül hatással lett pályafutására is, ugyanis hét hónappal később bejelentette visszavonulását, kijelentve, hogy felismerte, nincs értelme tovább játszani, mivel a balesetet követően még mindig hallás- és egyensúlyproblémákkal küzd.

Georg Koch legutóbb kapusedzőként, majd csapatvezetőként dolgozott a Viktoria Kölnnél.