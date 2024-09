Elektromol-Spari FC–Répcelaki SE 0-5 (0-2). Szombathely, v.: Kondor T.

Spari: Farkas B. – Ligeti, Boldizsár (Horváth G.), Holdosi (Jónás), Pulai, Varsányi, Tóth Zs., Rosta, Tóth A. (Sipos), Neubauer, Schmidt.

Répcelak: Molnár D. – Gallen A., Kiss D., Németh B. (Csete), Süle (Pinezits), Németh D., Gallen I., Németh G. (Kovács G.), Csordás (Tóth Zs.), Molnár Á., Gáspár.

Gól: Csordás (3), Pinezits, Kiss D.

A nyáron alaposan megerősödött Répcelak megérdemelt győzelmet aratott.

Sé Honvéd SE–Gencsapáti KSE 2-0 (1-0). Sé, 130 néző, v.: Marton A.

Sé: Papp K. – Séfer, Kiss Márton Balázs (Hende), Simon, Kovács K., Werderits (Lendvai), Tóth F., Nemes, Fichtacher (Soós), Kiss Máté Gergő, Uri.

Gencsapáti: Horváth Gy. – Horváth B., Szabó A. (Egyed), Janzsó, Sulyok, Dancs, Kovács G., Bokor, Lőrincz (Tóth B.), Mucza, Skrapits (Németh Á.).

Gól: Séfer, Kiss Máté Gergő.

A két szomszédvári rivális meccsén a hazai csapat mindent elkövetett, hogy folytassa jó sorozatát – de a vendégek sem feltartott kezekkel érkeztek. Hazai mezőnyfölény jellemezte az első félidőt, sok helyzettel, pontatlan befejezésekkel. Ám az első félóra végén egy szép támadást egy nagyszerű egyéni villanás után góllal fejezett be a hazai alakulat. A második játékrész is a Sé dominált. De a gencsiek sem mondtak le az egy pontról. Azonban a befejezésekbe továbbra is mindkét oldalon hiba csúszott. Aztán a finisben egy szöglet utáni séi bombafejes lezárta a találkozót. Jó játékvezetés mellett színvonalas találkozót láthattak a nézők – a séi győzelem megérdemelt!

A 4. forduló menetrendje, szombat, 17.00: Kemenesmagasi–Jánosháza, Bük–Spari, Répcelak–Boba. Vasárnap, 17.00: Bozsok–Kemenesalja, Alsóújlak–Sé, Gencsapáti–Lukácsháza, Uraiújfalu–Gérce, Szeleste–Kőszeg.



Vármegyei II. - Dél

Bajánsenye SE–ÖTE Ikervár FC 4-3 (2-1). Bajánsenye, 120 néző, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Gaál Á.

Bajánsenye: Kalamár (Cseke) – Kovács V., Kircsi, Varga D. (Vörös G.), Koltai, Kósa, Horváth M., Fábián (Horváth A.), Végh (Vörös B.), Horváth Z., Koczor.

Ikervár: Kollarics – Horváth B. (Czeglédi), Biró, Szalai, Őri, Horváth M., Kondora, Molnár B., Cseh, Varga R., Vincze.

Gól: Koczor (3), Kósa, ill. Szalai (2), Molnár B.