Észak

Kemenesmagasi FC–Jánosháza VSE 3-2 (2-1). Kemenesmagasi, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Kondor T.

Kemenesmagasi: Kosztolánczi – Bokányi (Varga Sz., Nagy G.), Molnár Zs., Horváth T., Kerekes, Solymos (Csemer), Molnár T., Bándoli (Király), Csite (Nagy D.), Takács, Kopházi.

Jánosháza: Dikovecz – Tóth B. (Leone Peter), Varga P., Balogh P., Talabér, Svendor (Horváth M.), Kovács M., Jósvai, Tóth L., Dittman, Benkő.

Gólszerzők: Kopházi, Horváth T., Kerekes, ill. Leone Peter, Talabér.

Büki TK–Elektromol-Spari FC 3-1 (2-1). Bük, v.: Spitzer Á.

Bük: Gábriel – Szilágyi, Kiss Á., Bakos (Bősze), Kovács R. (Traxler), Dobos, Oláh (Tót), Redőcs, Komjáthy, Kocsis I., Sodics.

Spari: Horváth G. – Neubauer (Holdosi), Boldizsár, Varsányi, Ligeti, Pulai, Pados, Rosta, Sipos, Szabó P., Tóth Zs. (Mészáros).

Gólszerzők: Dobos (2), Sodics, ill. Rosta.

Répcelaki SE–Boba SE 2-2 (2-0). Répcelak, v.: Szabó B.

Répcelak: Molnár D. – Gallen A. (Süle), Kovács G., Kiss D. (Csete), Pinezits (Németh B.), Baán, Németh D., Gallen I., Gáspár, Csordás, Molnár Á.

Boba: Fábián – Géczi, Nagy R. (Porkoláb), Balogh M. (Horváth B.), Borsodi, Szabó J., Dákai, Gorácz, Kovács M., Dornai, Szigeti.

Gólszerzők: Pinezits, Csordás, ill. Gorácz, Géczi.

Kiállítva: Borsodi (75., Boba).

Bozsoki SE–Kemenesalja FC 3-2 (1-1). Bozsok, v.: Németh T.

Bozsok: Varga M. – Bigner, Kalmár, Nagy Zs. (Marti, Pál), Csizmazia, Dévényi, VARGA B., Szalai, Kaposi, Kiss M., Fáth (Dan).

Kemenesalja: KOVÁCS K. – Németh M. (Őri), Lőrincz (Princzes), Czöndör (György), Péter, Binder (Horváth B.), Kóbor, Balázsi, Erdélyi, Manganelli, Varga R.

Gólszerzők: Varga B. (2), Dan, ill. Czöndör, Kóbor.

Gyorsan, már a 6. percen vezetést szerzett a vendég. A hidegzuhanyból felébredt a hazai csapat a 20.percben egyenlített. Ezt követően pontrúgásokból veszélyeztetett a Bozsok, a vönöcki kapus több alkalommal is bravúrral védett. A második félidő is a vendégek góljával indult: 11-esből szerezték meg a vezetést a 48. percben. Mezőnyben a Kemenesalja dominált, nem tudtak helyzetekig eljutni a bozsokiak. Ám az utolsó tíz percre minden erejét mozgósította a hazai csapat, egyenlített, majd a hosszabbításban tizenegyesből Varga Benjamin révén a győzelmet is megszerezte a jó erőkből álló ellenfelével szemben.