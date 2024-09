Rábapatyi KSK–Körmendi FC 1-4 (0-3). Rábapaty, 100 néző, v.: Herm L.

Rábapaty: Király (Horváth Bence) – Bakonyi N., Zeke (Dugovics), Toldi (Horváth M.), Horváth Benedek Áron (Boros), Gosztolya, Csupor, Ódor, Horváth R. (Mesterházi), Bakonyi J., Németh G. Edző: Kovács Tamás.

Körmend: Sály D. – Holecz, Lakosi, Osvald, Sály P. (Szijjártó Áb.), Molnár L. (Pálmai), Pergel (Sály G.), Kovács K. (Buti), Vass, Baumgartner (Szijjártó Ár.), Nagy B. Edző: Dobos Sándor.

Gólszerzők: Zeke, ill. Nagy B. (2), Pergel, Sály P.

A vendég kezdett jobban – és egy hazai védelmi hibát kihasználva korán vezetést szerzett. A Rábapatynak is voltak lehetőségei, de azok kimaradtak. Míg a Körmend a szünetig még kétszer kapuba talált. A második félidőben – a cseréknek is köszönhetően – a házigazda támadóbb szellemben futballozott, aminek eredményeképpen a szépítés össze is jött. Ám a Körmend egy szabadrúgásból szerzett góllal végleg lezárta a meccset. A hátralévő 30 percben a hazaiak mindent megtettek, hogy visszajöjjenek a meccsben – de nem tudtak kapuba találni.



Alpok-Zirkon Vép VSE–Csepregi SE 0-1 (0-0). Vép, v.: Pintér B.

Vép: Borsos – Németh Á., Baranyai K. (Baranyai N.), Czeglédi (Pogácsás), Bezdi Sz., Bátori-Tóth (Illés), Tama, Takács Á., Balikó D., Takács M., Balikó M. (Beke). Edző: Gombás Péter.

Csepreg: Takács Kr. – Sós, Koósz, Kossuth, Kelemen (Sándor), Takács Ke. (Nika Á.), Takács D., Balogh-Sövér, Nika B., Lukács, Vizi (Németh Cs.). Edző: Steiner Zsolt.

Gólszerző: Lukács.

Jól küzdött, jól hajtott a vendég, kellemetlen ellenfélnek bizonyult, nem is talált rajta fogást a tompán futballozó házigazda – a Csepreg egy gólos győzelme megérdemelt.