Szil: két meccs, két gól. Fotó: UT

A vasiak remekül kezdték a bajnokságot, a nyitányon hazai pályán 1-0-ra nyertek az Astra ellen, majd a második fordulóban 2-0-ra győztek Soroksáron. A legutóbbi fordulóban az FTC elleni idegenbeli meccsük – a fővárosiak Bajnokok Ligája szereplése miatt – elmaradt. A Budapest Honvéd újoncként állt rajthoz az NB I.-ben. Az első fordulóban otthon 2-1-re kikapott a Szegedtől, majd 5-0-ra az MTK vendégeként, múlt hétvégén viszont 2-0-ra megverte az Astrát. A piros-feketéknél öt-hat légiós is szerepel – többen a szlovén NS Murától érkeztek – és a Honvédot erősíti a korábbi MTK-s csatár, Csuhai Vivien is – aki viszont piros lapja miatt nem játszhat Szombathelyen.

– Egy sokat futó, dinamikus, jó sebességű együttessel találkozunk szombaton, amelyik – ellenféltől függetlenül – játssza a saját játékát – mondta Markó Edina, a Viktória FC vezetőedzője. – Több, jó légiósuk is van – nagyon veszélyes, labdabiztos csapat, az eddigi legerősebb, amelyikkel az idei bajnokságban összecsapunk. Az időjárási körülmények megnehezítik a csapatok dolgát és nünaszok dönthetnek.

A szurkolók a VIP és a vendégszektor közötti szektorból nézhetik végig a mérkőzést – bejárat a Bartók Béla körút felől. Újdonság, hogy megvásárolhatók a Viktória FC hazai bajnoki és kupamérkőzéseire szóló – egységesen 15 ezer forintos – támogatói bérletek. A bérlet(ek) vásárlói között időről-időre értékes ajándékokat sorsolnak ki. A bérletek a szombati meccs előtt a bejáratnál elérhetőek lesznek és a [email protected] címen is lehet rendelni.