Markó Edina együttese – igaz, egy meccsel kevesebbet játszva – továbbra is veretlen a bajnokságban, négy mérkőzésen két-két győzelem és döntetlen a mérlege. Legutóbb a nyolc ponttal a hatodik helyen álló szombathelyiek 1-1-re végeztek Pécsett – ekkor kapták eddigi egyetlen góljukat is. Jó passzban van tehát a vasi csapat. A Puskás Akadémia öt meccsen szerzett 12 pontjával a harmadik helyen áll a tabellán. Odahaza a Diósgyőrt 3-2-re, a Szegedet 3-1-re, az Astrát 2-0-ra verte, idegenben 1-0-ra nyert a Szekszárd ellen és 1-0-ra kikapott az MTK-tól. A Halászui Kinga irányította felcsútiak a legutóbbi bajnokságban a negyedik helyen végeztek és az idei szezonban is az első négy közé készülnek. A felcsútiak több légióst is foglalkoztatnak, például Milana Knezevicet, aki évekig Szegeden futballozott.

– Minden bajnoki mérkőzés más és más miatt nehéz – mondta Markó Edina, a Viktória FC vezetőedzője. – Mi nemrég kezdtük el azt a fajta csapatéíptést, amelyet a Puskás Akadémia már régóta – ennek náluk látszódik is az eredménye. Nagyon masszív, jó erőkből álló csapat lesz az ellenfelünk. De a felkészülési időszakban nem véletlenül játszottunk hasonló kaliberű együttesek ellen: főként azért, hogy a nálunk magasabban rangsorolt gárdák ellen se remegjen meg a lábunk. Két jó formában lévő együttes találkozik szombat délután, megfelelő önbizalommal várjuk a mérkőzést. Meccskeretünkben nincs változás, ugyanazok a játékosok állnak rendelkezésemre, akik a legutóbbi bajnokin.

A mérkőzés előtt a bejáratnál ezúttal is megrendelhetőek a támogatói bérletek.

A forduló további programja. Szombat, 14.00: Ferencvárosi TC–Pécsi MFC. 16.00: Budapest Honvéd–Soroksár, Kész-St. Mihály-Szeged–Szekszárd. 17.00: MTK–Diósgyőri VTK. Vasárnap, 16.00: Astra–ETO FC Győr.