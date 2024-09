Az újonc, Németh Zsolt irányította pécsiek két győzelemmel, egy-egy döntetlennel és vereséggel, hét ponttal a tabella 5. helyén állnak.

A Viktória - Varró Veronika labdával - Pécsre látogat. Fotó: Unger Tamás

A piros-feketék a rajton otthon 0-0-ra végeztek a Szekszárddal, aztán 4-0-ra nyertek Szegeden, Pécsett 4-1-re kikaptak az MTK-tól, legutóbb pedig 4-0-ra nyertek az Astránál. A pécsiek nyáron megerősítették keretüket, a fehérorosz légiós, a házi góllövőlistát három góllal vezető Valeryia Belaya például eddig kifejezetten jó igazolásnak tűnik. A pécsiekhez hasonlóan a Viktória is jól kezdte a bajnokságot, a vasiak három meccsükből kettőt megnyertek, legutóbb pedig 0-0-ra végeztek a Budapest Honvéddal. Markó Edina csapata a bajnokságban egyedüliként még nem kapott gólt - igaz, a hatodik helyen álló szombathelyiek egy meccsel kevesebbett játszottak a többieknél.

– Előzetesen elfogadtuk volna ezt a rajtot – szögezte le Markó Edina, a Viktória FC vezetőedzője. – Arra vagyok a legbüszkébb, hogy sikerült stabilizálni a csapat játékát, annak ellenére is, hogy a nyáron gyakorlatilag új védelmet és új együttest kellett építeni. Persze mindig van hová fejlődni, a következő hetek feladata, hogy az elórejátékban is lépjünk még előre. Fontos, hogy képesek legyünk a kombinatív játékra és a kontrék elleni védekezésen is van mit csiszolnunk. Szóval sok még a tennivalónk. Ami a Pécset illeti, a mecsekaljaiak eddigi meccseit látva nehéz mérkőzésre számítok szombaton. A pécsiek csak az MTK-tól kaptak ki, de a fővárosiak főleg pontrúgásokból és Vágó Fanny megvillanásaiaból nyerték meg a találkozót. Masszív, egységes csapattal találkozunk és ugye előtte egy hosszú buszút vár ránk – de utóbbira semmit sem akarok fogni, hiszen ezt már megszoktuk. Dobó-Nagy Boglárka sérülése után ismét kerettag lesz, viszont Győri Kíra lebetegedett. A többi sérültünkre pedig továbbra sem számíthatunk.



