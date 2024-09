Pécsi MFC–Viktória FC 1-1 (0-1). Pécs, 100 néző, női NB I.-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: dr. Hegyi.

Pécsi MFC: Bednar – Bolboaca, Bódis, Túri, Bócz – Kiss G. (Spiel, 62.), Farkas, Rituper (Máté, 62.), Égi (Balogh, 92.) – Vasile, Belaya. Edző: Németh Zsolt.

Viktória FC: Schvirján – Csáki, Kis, Kovács V., Pintér – Nagy D. (Csizmadia, 84.), Gravencz, Németh M., Varró – Csejtei (Kiss-Lantos, 46.), Szil (Hécz, 46.), Edző: Markó Edina.

Gólszerzők: Égi (63.), illetve Szil (30.).

Szil Tünde szerezte a vasiak találatát Fotó: Unger Tamás



A hosszú utazás nem könnytette meg a szombathelyiek dolgát, miként a két csapatét a nagy meleg és a pálya talaja sem. Az első félidőben a vasiak futballoztak jobban, többet birtokolták a labdát ellenfelüknél. Félúrányi játékot követően Csejtei ívelt be balról szabadrúgást és Szil a bal sarokba fejelt (0-1). Ez volt a csatár negyedik meccsén a harmadik gólja. Szünet után sem változott jelentősen a játék képe, noha ekkor már a pécsiek is vezettek veszélyes akciókat. Egy ilyen végén a 63. percben Égi egy szerencsés góllal kiegyenlített (1-1). A vendégek részéről Varró és Kiss-Lantos járt legközelebb a gólszerzéshez, de kimaradtak a helyzetek.

Egy jó mérkőzésen igazságos döntetlen született. A Viktória négy bajnokija után továbbra is veretlen – két-két győzelmet és döntetlent gyűjtöttek be eddig a többieknél egy meccsel kevesebbet játszott szombathelyiek.



Markó Edina: – Legutóbb, a Budapest Honvéd ellen volt hiányérzetem az elveszített két pont miatt, ebben a mai meccsben viszont ennyi volt – kihoztuk belőle, amit lehetett. Két hasonló kvalitású csapat játszott egymással – sok párharccal, komoly helyzetek nélkül. Fizikálisan kemény mérkőzés volt, egyik csapat sem érdemett győzelmet.



További eredmények: MTK–ETO FC Győr, 0-1 Diósgyőr–Kész-St. Mihály-Szeged 1-1, Puskás Akadémia–Astra 2-0, Budapest Honvéd–FTC 1-3, Soroksár–Szekszárd 2-2.

A Viktória a következő fordulóban szombaton 16 órakor a Puskás Akadémiát fogadja