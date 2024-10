Gyöngyöshermán-Szentkirály SE–Telekes Medosz SE 6-2 (0-1). Szombathely, v.: Koronczai C.

Gyöngyöshermán: Lang (Kis L.) – Kovács N. (Baumgartner), Niksz, Bazsó, Kopácsi, Bihun, Iszak, Kovács D. (Radányi), Séfer, Szentgyörgyvári, Szabó B. (Kis Z.).

Telekes: Blaskovics – Németh M., Görcsi, Czövek, Osvald (Orsós), Kónya M., Vincze, Németh F., Kónya Sz., Valkóczi, Nyári.

Gól: Niksz (2), Kopácsi (2), Séfer, Bazsó, ill. Kónya Sz., Kónya M.

A vendég kezdett jobban, egy hazai hibát kihasználva megszerezte a vezetést. A hazaiak előtt több lehetőség is adódott, ám a helyzetek kimaradtak. A fordulás után viszont kiszakadt a hermáni gólzsák, 30 perc alatt hat gólt szereztek a hazaiak – ezzel el is dőlt a mérkőzés.



Tutitextil-Körmend VSE–Szentpéterfai SE 0-1 (0-0). Körmend-Horvátnádalja, v.: Pintér B.

Körmend: Kecskés – Horváth Á., Herczeg (Németh B.), Molnár I., Pesti (Papp P.), Szatmáry, Petrovics, Gaál, Németh Cs., Kazinczki, Szabó P.

Szentpéterfa: Páll – Udvardi (Geosits), Török, Wágner (Hazafi), Gaál (Kalmár), Skrapits, Leidli (Varga K.), Homor, Jagodits, Hoós B., Frányi.

Gól: Varga K.

Hajtós, harcos meccset vívott a két hasonló erőt képviselő csapat. Mindkét oldalon akadt helyzet – talán a szerencsésebb gárda nyert.



Tanakajdi TC–Nárai SK 6-1 (4-0). Tanakajd, v.: Andrejek Sz.

Tanakajd: Horváth B. – Karáth, Hankó, Marcz G., Orsós, Wágner, Horváth L., Marcz M., Fábián, Nagy K., Varga M.

Nárai: Holbok – Vizserálek, Bárdics, Máté (Orbán), Vajda Bá. (Király), Vajda Ba., Tamás, Sásdi, Vörös, Lakatos, Hompasz.

Gól: Wágner (3), Karáth, Fábián, Horváth L., ill. Vörös.

Az utolsó, pont nélküli Tanakajd fogadta a jól szereplő, 6. helyezett Nárait – a papírforma a vendégek győzelmét ígérte. A hazai csapat azonban nem törődve a papírformával a rég nem látott arcát mutatta, harcosan, jól, eredményesen játszott, a félidőben már 4-0-ára vezetett. A második félidő kiegyenlítettebb játékot hozott, de a hazaiak ismét remekül teljesítettek. A Tanakajd a játék minden elemében ellenfele fölé nőtt, a forduló meglepetését szállította – 6-1-es végeredmény nem túlzó.