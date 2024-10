AVUS–Eszterházy SC 8-5 (2-2, 1-2, 3-1, 2-0). Szombathely, 100 néző, OB I/B-s vízilabda-mérkőzés, vezette: Pintér, Veilandics.

Az AVUS játékosa, Sági Benjámin négy gólt szerzett Fotó: Cseh Gábor



AVUS: Antoni – Spitzer, Makarenko, Makrai 2, Sági 4, Sántha 1, Kertész 1. Csere: Farkas, Horváth L., Nagy L., Somos, Horváth R. Edző: Péter Imre.

A vasiak első két bajnokijukat – az egri egyetemistákhoz hasonlóan – elveszítették. A szombathelyiek szerezték a meccs első gólját, ám a vendégek egyenlítettek. Hiába talált be Sági büntetőből, a hevesiek erre is válaszoltak (2-2). A második negyedben is felváltva estek a gólok, a nagyszünetben 4-3-ra a vendégek vezettek. A harmadik negyed a vasiaké volt – 6-5-re vezettek az aligátorok. A negyedik negyedben csak a vasiak szereztek gólokat, akik 8-5-re győztek.

Péter Imre: – Győzelmünket főleg jó védekezésünknek köszönhetjük. Öt gólon tartottuk az Egert, így a végére sima győzelmet arattunk.