A Falco remekül, két győzelemmel kezdte a BL-szezont: nyert Lengyelországban a Wroclaw vendégként (75-84), majd hazai pályán elverte az olasz Reggiana gárdáját (78-81). A Vilnius olaszországi vereséggel mutatkozott be a nemzetközi porondon, 67-77-re kapott ki a Reggianától, majd biztosan, 98-75-re verte el a vendég Wroclawot. A bajnokságban pedig öt győzelmet, egy vereséget számlál, vezeti a tabellát. A litván bajnoki címvédő különösen Váradi Benedek számára lehet ismerős, hiszen a Falco irányítója a 2022/2023-as szezont a Vilnius mezében töltötte, akkor bajnoki ezüstéremig jutott a litván kirakatcsapattal.

Váradi Benedek jó formának örvend

Fotó: Unger Tamás

-Természetesen jó érzés lesz visszatérni a régi csapatomhoz, az akkori gárdából három litván játékos még most is a Vilniusban játszik, és a szakmai stáb is változatlan - árulta el a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely saját nevelésű irányítója, válogatott játékosa, Váradi Benedek. - Értem el szép sikereket a Vilniussal, de most ellenfélként térek vissza - és természetesen mindent el fogok követni a Falco győzelméért. A Vilnius modern, gyors, agresszív kosárlabdát játszik, a magas emberei kőkeményen mennek a lepattanókért, a játékosai nem riadnak vissza a párharcoktól - magas, erős, atletikus játékosokat vonultat fel. A kulcs az lesz, hogy hogyan tudunk reagálni az agresszivitásukra. Továbbá ügyelnünk kell a lepattanókra, a védekezésünkre. Papíron esélyesebb a Vilnius, de képesnek tartom a csapatunkat arra, hogy meglepetést okozzunk. De amúgy viszonylag nyugodtan léphetünk pályára, hiszen két győzelemmel kezdetük a BL-t - a nyomás inkább ellenfelünkön lesz, hiszen hazai pályán nem hibázhat.

Falco: oda és vissza

A Falco kedden reggel kelt útra, Bécsben szállt repülőre, kora délután ért földet Vilniusban - és este, a meccs időpontjában már edzett is egyet. Szerdán pedig még egy dobóedzés, és videózás is vár a társaságra. A visszaút: csütörtökön 17 órakor indul a repülő, 22 óra körül ér Szombathelyre a Falco-delegáció.