Akárcsak az első, a második félidő is kihagyott dobásokkal kezdődött - közel két percet kellett várni az első kosárra, egyenlített a Wroclaw. Amire Váradi ismét triplával válaszolt. Beindultak a csapatok, potyogtak a kosarak - és a mérkőzésen először átvette a vezetést a házigazda (24. perc: 48-46). Egy pillanatra. A folytatásban ugyanis ismét szombathelyi előnyt mutatott a tábla - elsősorban Perl ponterős játékának köszönhetően (27. perc: 48-54). Küzdött becsülettel a Wroclaw, és ismét felzárkózott két pontra (30. perc: 57-59).

A negyedik etapot Pongó triplája vezette fel. Majd Keller is betalált közelről - kezdett ismét előnyt kiépíteni magának a Falco (32. perc: 57-64). Természetesen hazai időkérés törte meg a vasiak lendületét. Következett egy lengyel tripla, majd egy hosszabb, küzdelmes gólcsend. Két hazai hármas után érezte azt Konakov mester, hogy időt kell kérnie (34. perc: 63-65). De továbbra is ott loholt ellenfele nyomában a Wroclaw. Popovic kosaraival azonban őrizte néhány pontos előnyét a vendég. Egy pillanatra ismét egyenlített a házigazda (36. perc: 68-68) - de jött ismét Perl, kétszer is (68-72). Az utolsó perc 71-74-es állásról kezdődött. Tiby pedig beköszönt távolról (71-77)! Időt kért a Wroclaw. Majd hazai triplát ünnepelhetett a közönség (74-77). Amire Perl duplával válaszolt (74-79). Maradt 29 másodperc, ismét időt kért a Wrolclaw. Ám kivédekezte a támadást a Falco, majd büntetőhöz jutott - Perl egyet dobott be (74-80). A nagy rohanásban ismét a Falco harcolt ki büntetőt, Clark is egyszer volt eredményes (74-81). Következett egy jó hazai büntető (75-81) - majd öt másodperccel a vége előtt szombathelyi időkérés. A meccset pedig Perl távolija zárta (75-84)!

Értékes győzelmet aratott, nagy csatát nyert - idegenbeli győzelemmel kezdte a BL-t a Falco!