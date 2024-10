Kedden és szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája, csütörtökön az Európa-liga folytatódik - erre a hétre a Haladás korábbi nagyszerű futballistáját, Somfalvi Csabát kértük fel szakértőnek.

Bajnokok Ligája - Somfalvi Csaba szerint nem lesz meglepetéscsapat

Fotó: Cseh Gábor

Somfalvi Csaba több mint 180 NB I-es, és közel 150 NB II-es mérkőzést játszott. A Haladással sok nagy csatát megélt, például pályára lépett két elvesztett kupasorozatban (1992/1993: FTC – a döntőben sérülés miatt nem játszott; 2001/2002: Újpest), ünnepelhetett győztes osztályozót (2004 – Nyíregyházán Somfalvi góljával nyert 1-0-ra a Haladás). Valamint négyszer (!) nyert bajnokságot a másodosztályban a Haladással (1990/1991, 1992/1993, 1994/1995, 2000/2001), egyszer pedig másodikként (2002/2003) sikerült kiharcolni a feljutást a zöld-fehér csapattal. A Rohonci úton kívül még a ZTE és a Pápa mezében szerepelt az élvonalban – de főleg a szombathelyi szurkolók emlékeiben maradt meg a technikás középpályás, látványos góljaival, pazar passzaival, trükkös megoldásaival. És az is biztos, hogy mozgalmas, érdekes időszakban viselte a zöld-fehér mezt.

Szakértőnk szerint a nagy csapatoknak kedvez a Bajnokok Ligája új kiírása

-Az új kiírást azért még meg kell szokni, számomra legalábbis egyelőre furcsa, hogy nincsenek csoportok - fogalmazott Somfalvi Csaba. - De nem rossz az elképzelés, az biztos, hogy kevesebb tét nélküli meccs lesz. Úgy vélem, hogy ez a lebonyolítási forma is a nagyobb csapatoknak kedvez: ha ugyanis egy patinás klub az alapszakasz után nem jut be a legjobb nyolc közé, még akkor is van lehetősége egy oda-vissza vágós párharcban, hogy odaérjen a nyolcaddöntős szakaszba. De ez realitás, az elvárás: a legjobb csapatoknak kell ott lenniük az egyenes kieséses szakaszban. Az a sejtésem, hogy ez a kiírás nem teszi lehetővé, hogy felbukkanjanak meglepetéscsapatok - nem is számítok meglepetésre. Továbbra úgy gondolom, hogy az angol, spanyol, német vonalból kerül ki a győztes a BL-ben - a City, a Real, a Barcelona és Bayern érhet oda a döntőbe. Több a meccs, több a tévéközvetítés, több a szurkoló - ez mind pörgeti a nemzetközi futball gépezetét pénzügyileg. Azonban nem biztos, hogy a játékosok ennek örülnek. A top futballisták ugyanis már így is nagyon sok mérkőzést játszanak, alaposan meg vannak terhelve, félő, hogy ez a feszített versenynaptár sérülésekkel, formahanyatlással is párosul.