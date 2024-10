Rytas Vilnius (litván)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 103-83 (28-18, 21-18, 24-27, 30-20)

Vilnius, kosárlabda Bjnokok Ligája, vezette: Castillo (spanyol), Baki (török), Aunkrogers (lett).

Vilnius: Graves 15/3, Paliukenas 5/3, Tubelis 10, Radzevicius 6, Enoch 18. Csere: Cole 19/3, Normantas 7/3, Flagg 12, Masiulis 5, Sargiunas 6. Edző: Giedrius Zibenas.

Falco: Váradi 11/9, Pongó 7/3, Clark 3/3, Tiby 14, Popovic 12. Csere: Perl 23/3, Keller 2, Diggs 11/6, Bognár –. Edző: Milos Konakov.

Az eredmélny alakulása. 3. perc: 4-2. 6. perc: 14-9. 9. perc: 21-18. 13. perc: 32-20. 15. perc: 37-27. 17. perc: 45-30. 20. perc: 49-36. 24. perc: 58-46. 28. perc: 67-57. 30. perc: 73-63. 32. perc: 79-68. 36. perc: 90-70. 39. perc: 99-81.

Kipontozódott: Keller (35.)

A Falco két győzelemmel kezdte a BL-szezont: nyert Lengyelországban a Wroclawban (75-84), majd hazai pályán elverte az olasz Reggianát (78-81). A Vilnius olaszországi vereséggel mutatkozott be a nemzetközi porondon, 67-77-re kapott ki a Reggianától, majd 98-75-re gázolta el a vendég Wroclawot. A magyar címvédő Falco KC az NB I.-es, a litván bajnok Vilnius pedig a litván tabella élén áll – vagyis két jó formában lévő alakulat lépett pályára. De persze a papírforma a litván kirakatcsapat sikerét ígérte.

Rohanós játékkal, kimaradt dobásokkal kezdődött a mérkőzés (3. perc: 4-2). Aztán kezdett megnyugodni a Vilnius – időt kért Konakov mester (6. perc: 14-9). Visszatérve a pályára felpörgött a Falco – amire időkéréssel reagált a litvánok szakmai stábja is (21-18). Meg is lépett a Rytas, az etap végére 10 pontra növelte előnyét (28-18). Kőkeményen játszott, jól védekezett, jól lepattanózott a házigazda, ez a stílus pedig nem ízlett a Falcónak – nem tudott faragni a hátrányán (13. perc: 32-20). Nehezen került helyzetbe a vasi gárda – míg a hazaiak jól céloztak. Nagyon kellett Váradi második triplája (15. perc: 37-27). De állandósult a hazaiak 10 pont fölötti stabil fórja (17. perc: 45-30). Perl pontjaival kezdett zárkózni a Falco, (47-36), ám hazai dupla zárta az első félidőt (20. perc: 49-36). Ha nehezen is, de lőtávolban tartotta ellenfelét a Falco.