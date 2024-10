A Crushers sikert sikerre halmozott az elmúlt években: többször nyert bajnokságot a divízió I.-ben, de remekül helytállt a profi-félprofi HFL-ben is. A csapatnál azonban generációváltás zajlik, több nagy csatát megélt játékos, korábbi alapember hagyja abba a játékot. A keretet tehát fel kell tölteni. A csapat hétfőn és szerdán 17 és 19 óra között edz a Városligeti pályán – továbbá október 26-án, szombaton 10 órás kezdéssel egy nyílt edzést is tart a sportág iránt érdeklődőknek. Érdekesség, hogy a Crushers a következő szezonban egy utánpótláscsapatot is indítana. Érdeklődni Mészáros Péternél (30/451-5932) és Ódor Szebasztiánnál (30/720-0248) lehet.