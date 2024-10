Szünet után folytatódott a hazai ponteső. Padlót fogott a vasi gárda, amely a 29. percre 2 pont híján 30 pontos hátrányba került. Minden mutatóban a Körmend fölé nőtt az Alba, amely igazi örömjátékot mutatott be. Nem hanyatlott Zubillagáék dobóhatékonysága: a ketteseket 72, míg a hármasokat 56%-ban küldték gyűrűbe. 95-66-ról következett a záró negyed, amelynek első három percében zárkózott ugyan a vendég (97-72), de a hátránya így is tetemes maradt. A hazaiak trénerének nem is tetszett, amit lát, így rögtön időt kért. Hatottak szavai, visszaállt a korábbi 20 pontos differencia, majd a meccs legvégén lehetőséget kaptak a fiatalok is mindkét oldalon. Végül 28 pont lett közte, nem tudta megnehezíteni a Körmend az Alba dolgát.