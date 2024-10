Hatott az edzői kritika és a DEAC elleni hazai vereséget (80-85) követően egészen más felfogásban lépett pályára hétvégén az Egis Körmend az NKA Universitas Pécs otthonában, ahol óriásit küzdve véget vetett a baranyaiak veretlenségi sorozatának. Az addig 100 százalékos pécsiek csak futottak az eredmény után a találkozó során, igaz, a második félidőben fordítani tudtak, de a hajrában újabb energiákat tudtak mozgósítani a vasiak, akik így teljesen megérdemelten nyertek (87-96).

Az Egis Körmend erőssége, Daylen Kountz

Fotó: SZP



Kellett is nagyon ez a siker, hiszen ma, hétközi fordulóban fogadják a Rába-partiak az ősi rivális ZTE-t. A vasiak a felkészülési időszakban kétszer is találkoztak a zalaiakkal, a Göcsej-kupán és a Mogyorósy Emléktornán is, mindkét alkalommal a piros-feketék győztek. Zollnerék főleg otthon villognak, eddig minden hazai bajnokijukat behúzták, ráadásul mindannyiszor 100 pont fölött termeltek. Idegenben nem sokkal ugyan, de Oroszlányban és Fehérváron is kikaptak a kék-fehérek. Játékmesterük egyértelműen Isaiah Jewels Bigelow, aki számolatlanul termeli a pontokat, ha hagyják. Mellette ugyancsak erős láncszemnek tűnik Brown és az egykor Nyíregyházán pattogtató Leday is, akiknek ha kevésbé megy a pontszerzés, akkor belép a képbe a negyedik légiós, Garrett. Nagy csata várható.